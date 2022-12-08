'Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira' diyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ın 3 yıl önceki mikrofon kazası yeniden gündeme geldi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığı başlayan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" çıkışıyla 8 bin liranın üzerinde zam bekleyen emekçilerin tepkisini çekti. Bu sözler sonrası Atalay'ın 2019 yılında dönemin Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile arasında geçen diyaloglar yeniden gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 15:55
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışanlar, işveren ve esnaf olmak üzere milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına başladı.

Yeni Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında dün toplanan komisyonda işçi heyetine TÜRK–İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, işveren heyetine de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık ediyor.

"UZASA İŞİ KARIŞTIRACAĞIM, EN AZINDAN KAPATTIM BÖYLE"

İşçi ve işveren arasındaki kıran kırana pazarlık devam ederken "Kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" diyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın geçmiş yıllarda sarf ettiği sözleri yeniden gündeme geldi. 2019 yılında dönemin Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile konuştuğu sırada açık kalan mikrofonu unutan Atalay, kamu işçilerinin zam teklifine attığı imzayı "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" sözleriyle açıklamıştı.

"KIRMIZI ÇİZGİ" AÇIKLAMASI DA TEPKİ ÇEKTİ

Atalay'ın geçtiğimiz hafta yaptığı "7 bin 785 lira kırmızı çizgimiz. Onun üzerine çıkmak gerekiyor" sözleri de gündem yarattı. Bu ifadeler 8 bin liranın üzerinde zam bekleyen emekçilerin büyük tepkisini çekti.

 


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