Son Dakika: TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
Son dakika haberi... TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Atalay, "Bugün komisyonumuz asgari 7 bin 785 lira üzerinden, açlık sınırından başlayacak" dedi.
TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tespit ettikleri açlık sınırının 7 bin 785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7 bin 785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.
Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- "Herkes bir rakam açıklıyor. Bizim bir rakamımız yok. Açıkladığımız rakam 7 bin 785 lira. Elimizde bir veri var. Açlık sınırı.
- Önümüzde problemli mesele nedir? Vergi. Ülkeyi yönetenlerin vergiyle ilgili düzenleme yapması gerekiyor.
- Emek, işçi sıkıntı içerisinde. Veremeyeceğimiz bir hesap dün de yoktu bugün de yok.
- Adil bir komisyon olsa, tamamı asgari ücretli olsa... Bundan evvel asgari ücretli bir engelliyi bu masaya oturttu. Bugün asgari ücret öyle ülkenin gündeminde ki... Bu konuyu konuşması gereken TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ'in dışındaki sendikalar.
- Asgari Ücret Komisyonu adil bir komisyon değil. 12 Eylül'den kalan sıkıntılı konular."
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