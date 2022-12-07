Son Dakika: TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 11:30

TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tespit ettikleri açlık sınırının 7 bin 785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7 bin 785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.

Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: