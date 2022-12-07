Son Dakika: TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı

Son dakika haberi... TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Atalay, "Bugün komisyonumuz asgari 7 bin 785 lira üzerinden, açlık sınırından başlayacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 11:30
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TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tespit ettikleri açlık sınırının 7 bin 785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7 bin 785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.

Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • "Herkes bir rakam açıklıyor. Bizim bir rakamımız yok. Açıkladığımız rakam 7 bin 785 lira. Elimizde bir veri var. Açlık sınırı.

  • Önümüzde problemli mesele nedir? Vergi. Ülkeyi yönetenlerin vergiyle ilgili düzenleme yapması gerekiyor.

  • Emek, işçi sıkıntı içerisinde. Veremeyeceğimiz bir hesap dün de yoktu bugün de yok.

  • Adil bir komisyon olsa, tamamı asgari ücretli olsa... Bundan evvel asgari ücretli bir engelliyi bu masaya oturttu. Bugün asgari ücret öyle ülkenin gündeminde ki... Bu konuyu konuşması gereken TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ'in dışındaki sendikalar.

  • Asgari Ücret Komisyonu adil bir komisyon değil. 12 Eylül'den kalan sıkıntılı konular."

Ergün Atalay Türk-İş asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu

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