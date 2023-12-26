Asgari ücrette kritik hafta! İşte öne çıkan rakamlar...

Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:23

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:43

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından bu hafta açıklanması bekleniyor.

MEMUR ZAM ORANIYLA EŞİT OLMASI BEKLENİYOR

2024'te geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesine sayılı günler kala öne çıkan rakamlar belli oldu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, bugüne kadarki açıklamalarda asgari ücretli, emekli ve memura eşit zam sinyali ön plana çıktı.

Bu yıl tek zam yapılması planlanan asgari ücret artışında memur zammının dikkate alınarak yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkma ihtimali bulunuyor.

Memur maaş ve emekli zammı da 3 Ocak 2024'te refah payı olmadan belli olacak. Emekli zammı son yıllarda memur emeklileri ile aynı oranda artıyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl da aynı uygulamanın devamı beklenirken, Bakan Işıkhan'ın memurlar için açıkladığı yüzde 50'lik oranın SSK, Bağ-Kur emekli aylığı için de geçerli olması öngörülüyor.

Ayrıca kök maaş, taban aylık düzenlemeleriyle 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması bekleniyor.

ZAM ORANLARINA GÖRE RAKAMLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

AKP'Lİ VEKİL TARİH VERDİ

Katıldığı bir programda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP'li Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.