Destici'den asgari ücret ve EYT açıklaması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Destici, asgari ücret ve EYT konusuyla ilgili olarak görüşlerini açıkladı.
Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.
Destici, asgari ücret ve EYT konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. EYT'yle ilgili Destici, "8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerekir ki, kapsayacak. Yeni bir yaş sınırı getirilmesi gerekir, tahmin ediyorum ki, getirilmeyecek" dedi.
Destici ayrıca asgari ücretle ilgili değerlendirmesinde, "Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Destici'nin konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"HERKESİN EMEKLİ OLMASI LAZIM"
8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerekir ki, kapsayacak. Yeni bir yaş sınırı getirilmesi gerekir, tahmin ediyorum ki, getirilmeyecek. Kadınlarda 5 bin, erkeklerde 5 bin 400. Devlet memurlarının tamamı emekliliği gelse de zaten emekli olmaz. Maaşlarında eksilme olmasını istemezler. Memur kesiminden, işçi olup da devlette çalışan kadrolu yüksek maaş alanlardan emekli olacaklarının çok olmadığını düşünüyorum. Yaşı dolduran, prim sayısını dolduranların hepsinin emekli edilmesinin doğru olduğuna inanıyorum.
"YÜZDE 40-50 ARASINDA BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUM"
Asgari ücrette çözüm odaklı bir çalışma var. Hepsi uzlaşıya açık. İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor. Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum. Buna da hükümet, işçi kesimi ve işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum.
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