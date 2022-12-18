Son dakika: Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum Ticaret Odası'nda EYT ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. "Asgari, ücrette salı günü uzlaşmanın sağlanacağına inanıyorum" diyen Bilgin, EYT ile ilgili de son durumu paylaştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaretinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle;
Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Herhangi bir kaybı olmasın, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurtdışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var.
Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi. Bakan Nebati de bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük.
En önemli sosyal politika araçlarımızdan birisi asgari ücrettir.
Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere.
ASGARİ ÜCRET
İşverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
"SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ"
Bakan Bilgin, dün Erzurum'da yaptığı başka bir açıklamada ise "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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