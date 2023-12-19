Asgari’de ikinci buluşmada taraflar hükümetin hedeflerini dinledi: Yine rakam konuşulmadı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 milyon işçi, bu toplantıda rakamların dillendirilmesini beklerken taraflar hiç rakam konuşmadı. İşçi tarafı, ilk rakamın işveren ve hükümetten gelmesini istedi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, üçüncü toplantının da bu hafta yapılmasını beklediklerini söyledi.

PEYNİRE DE Mİ KÜSTÜK?

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri ekonomik hedefler ve verileri aktardı. İşçi tarafı da işveren tarafı da ilk adımı hükümetten beklediği için toplantıda rakam gündeme gelmedi. Toplantıda yer alan asgari ücretli dört işçiden biri çocuğu ile yaşadığı diyaloğu anlatırken “Peynir alamıyoruz. Çocuğum ‘Peynire de mi küstük’ dedi” diye konuştu. Başka bir işçi eskiden aldığı ücretin asgari ücretin 1.6 katı olduğunu, şimdi ise asgari ücret seviyesine düştüğünü söyledi. İşçi, “Herkes asgari ücretli oldu” dedi.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, gazetecilerin taleplerini sorması üzerine “Biz talep eden kişiyiz. Para verenler rakam söylecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız” dedi.