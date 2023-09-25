ASO Başkanı: Borçlanmaya dayalı büyüme yaşadık

Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:16

Güncelleme: 25.09.2023 - 17:16

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayinin neredeyse bütün sektörlerinde iş gücü açığının günden güne artığını belirterek, “Bu sorunun bir an önce ele alınmasını bekliyoruz. Aksi takdirde üretimi arzu ettiğimiz düzeylerde artırmamız ve geliştirmemiz mümkün olmayacak” dedi.

ASO’nun eylül ayı Oda Meclisi ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısı Muğla’da yapıldı.

Yüksek enflasyon, maliyet kaynaklı gelişmeler ve fiyat oluşturmadaki zorlukların üretimi etkilediğine dikkati çeken Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

“Pozitif büyüme performansı ortaya koymamız oldukça önemli. Enflasyon ve cari açık sorunlarını kalıcı olarak çözebilmek için tüketimden daha yüksek bir üretim seviyesini sağlamamız gerekiyor. OVP’de enflasyonla mücadelenin önemli bir ayağının tüketim talebini aşağıya çekmek olduğunu görüyoruz fakat orta ve uzun vadede arz-talep dengesini sağlamanın gerçekçi yolu üretimi artırmaktan geçiyor.”

Ardıç büyüme yanı sıra büyümenin şeklinin de önemli olduğunu anlatırken, “Yurtiçi hasılada sanayi üretiminin ve ihracatın küçülme kaydettiği, tüketimin ve ithalatın arttığı, cari açığa yani borçlanmaya dayalı bir büyüme yaşadık” diye konuştu.



"FİNANSMANA ERİŞİM HALA EN ÖNEMLİ SORUN"

Ardıç, ihracatçılar için atılan adımlara rağmen finansmana erişimin hala en önemli sorun olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Hazine ve Maliye Bakanı’mız Mehmet Şimşek’in fiyat istikrarı, mali disiplin ve yapısal reformlar konusundaki vurgularını çok olumlu değerlendiriyoruz. Reel sektörün beklentileri arasında yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyon-kur makasının daraltılması, enflasyon-faiz dengesinin sağlanması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması yer alıyor.

İhracatçılar için bankalar ile protokol imzalanması, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için limitin yükseltilmesi gibi adımlara rağmen finansmana erişim hala en önemli sorun. Kredi hacminin genişletilmesi, Eximbank ve KGF kanallarının sektörel bazda etkin bir şekilde kullanılması reel sektörün beklentileri arasında yer alıyor.”

Ardıç, yeşil ve dijital dönüşüm ile girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflerini sanayiciler olarak önemli bulduklarına işaret ederek, “Lojistik altyapının güçlendirilmesi, sanayi alanlarının genişletilmesi, ticari anlaşmalarda derinleşme konuları yine son derece önemli. Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi aciliyet taşıyor” dedi.

İŞ GÜCÜ AÇIĞI ÜRETİMİ TEHDİT EDİYOR

İş gücünün nitelik ve nicelik bakımından yetersizliğinin üretimi olumsuz etkilediğini belirten Ardıç, şöyle konuştu:

“Ülkemizde işsizlik yaşanırken sanayicinin yaşadığı işçisizlik sorunu gündemin ilk sıralarına yükselmiştir. Sanayinin neredeyse bütün sektörlerinde iş gücü açığı günden güne artıyor. Bu sorunun bir an önce ele alınmasını bekliyoruz. Aksi takdirde üretimi arzu ettiğimiz düzeylerde artırmamız ve geliştirmemiz mümkün olmayacak, özellikle ihracatımız bu açıktan olumsuz etkilenecektir.”