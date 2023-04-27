ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan ekonomi eleştirisi: 'Büyüyoruz ama borçlanarak'

Yayınlanma: 27.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 03:00

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin on çeyrek üst üste pozitif büyüme rakamlarına ulaşmayı başardığını, ancak büyümenin borçlanarak gerçekleştiğini açıkladı. Ardıç, “Katma değeri yüksek ürünlerin imalatını artıramazsak hep dışarıya borçlu kalırız. Yoksullaştıran büyüme yaşarız” dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, nisan ayı meclis toplantısında konuştu, ekonomideki sorunları ve yeni yasama ve yürütme dönemine ilişkin beklentilerini açıkladı. Yeni dönemi, “Sadakatin değil liyakatin önceliklendirildiği bir bürokrasi anlayışının hâkim olduğu, evrensel hukuk kurallarının işlediği, ileri ve nitelikli eğitimin, hızlı ve etkin adalet mekanizmasının mevcut olduğu, yüksek katma değer üreten, gelişmiş bir ülke olmak” diye tanımlayan Ardıç, ekonomideki sorunları ise şöyle sıraladı:

2020’nin son çeyreğinden beri büyüyoruz, ancak borçlanarak büyüyoruz. Görülüyor ki pozitif büyüme rakamlarına ulaşmak tek başına yeterli bir gösterge değil.





İhracat artışları kaydetmemiz çok sevindirici, ancak daha fazlasını ithalata harcadığımız sürece bu da yeterli değil. Katma değerli üretimi artırmadığımız sürece ihracatımızla ithalatı finanse edemeyiz.

"GENÇLERİ KAÇIRIYORUZ"