Fatih Altaylı'dan Murat Kurum'a: Buna ekonomi yönetimi dersiniz, güleriz!

Yayınlanma: 24.04.2023 - 12:02

Güncelleme: 24.04.2023 - 12:08

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesine AKP'li bakanların gündem olan açıklamalarını taşıdı.

"BAKAN MURAT KURUM ÖYLE BUYURMUŞ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarına yönelik açıklamasını eleştiren Altaylı, şunları kaydetti:

"Kira artışlarına yüzde 25 sınırı devam edecekmiş. Bakan Murat Kurum böyle buyurmuş. Yahu böyle ekonomi yönetimi mi olur! Bırakın enflasyonu, diğer fiyat artışlarını, sadece konut üretim maliyeti bir yıl içinde yaklaşık yüzde 130 artmış. Buna bağlı olarak konut fiyatlarındaki yükseliş ortada.

Hadi hepsini geçtim, devletin resmi yeniden değerleme oranı yüzde 123 olmuş. Yani devlet resmen 2022 yılında Türk lirasının yüzde 13 oranında değer kaybettiğini açıklamış ve kendi ürettiği hizmetler için aldığı harçları ve cezaları bu oranda arttırmış.

Ama kira artış oranı yüzde 25’le sınırlı. Yıllarca TOKİ’yi ucuz konut üretim aracı değil, rant aracı gibi kullanırsanız… Devlet ucuza arazi üretip, ucuza konut yaptıracağına TOKİ marifeti ile en yüksek payı verip, en yüksek fiyata satmayı vaat edene konut ürettirirse…

Emlak Konut Rant Konut haline getirilirse sonuç yüksek emlak fiyatı ve buna bağlı olarak yüksek kira olur… Sonra da kira artışını yasaklayarak bu işi toparlayacağınızı zannedersiniz… Sonra da buna ekonomi yönetimi dersiniz. Biz de güleriz."

"HADDİMİ BİLİRİM"

Fatih Altaylı, yazısında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın piyanist Fazıl Say'ın bestelediği 100. Yıl Marşı'nı beğenmediğini açıklamasını da köşesine taşıdı.

"Bakan değil zaman karar verir" diyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fazıl Say, Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği marşı halkın beğenisine sundu. Marşın internette yayınlanması ile birlikte bir Bakan “Beğenmedim” dedi. Bakan Bey elbette müzik uzmanı değil, görüşü uzman görüşü olmayabilir ama görüş görüştür. Beğenmemiş olabilir. Bu beğenmeyişinde samimi olabilir, siyasi nedenlerle, Fazıl’ın duruşu nedeniyle beğenmemiş de olabilir.

Açık söyleyeyim, bu gibi konularda bakanların ve hatta onların amirlerinin görüşlerinin zerre önemi yoktur. Kararı verecek olan halktır, zamandır. ... Hangisinin kalıcı olduğuna ya da olacağına ise ne bakanlar karar verir ne başkası. Tek hakem zamandır. Ama bugün için merak ettiğim şudur. Fazıl Say’ın marşını beğenmediğini açıklayan Bakan, acaba Fazıl bu marşı Togg için bestelemiş olsaydı yine beğenmeyecek miydi!

NOT: Sen beğendin mi diye soranlar için söyleyeyim. Bir sanatçının eserini beğendim ya da beğenmedim diye sınıflayamam, haddimi bilirim."