Aston Martin'de DB11 facelift mesaisi

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 15:41

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 15:41

Aston Martin'in güncel olarak satılan modelleri içerisinde 2016 yılında çıkması ile aralarındaki en eski tasarıma sahip model olan DB11 için uzun zamandır bir güncelleme bekleniyordu. Son fotoğraflar, İngiliz firmanın DB11'in kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlanması üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Aston Martin'in ürün gamı şu anda DBX SUV, giriş modeli Vantage, üst sınıf DBS ve DB11 olmak üzere dört otomobilden oluşuyor. Serideki en eski otomobil olan DB11, DB9'un yerini aldı ve Mercedes-Benz ile ortaklıktan teknoloji alan ilk Aston Martin oldu.

autoexpress'te yer alan habere göre tasarım açısından DB11, birçok geleneksel Aston Martin stilistik dokunuşuyla DB9'un bir evrimi. Fotoğraflardaki test aracı aynı ızgara şeklini koruyacak gibi görünüyor.

Farlarda ve yan hava girişlerindeki kamuflaj da bu kısımlarda bazı değişikliklerin olacağı anlamına geliyor.

DB11'in iç mekanı Mercedes'ten pek çok aygıt ödünç almış olsa da Alman firmanın en son MBUX bilgi-eğlence sistemini ve elbette daha büyük modellerinde sunduğu geniş Hyperscreen'i piyasaya sürmesiyle kısa sürede biraz geri kaldı.

Yeni DBX'in daha büyük 12,3 inçlik merkezi ekranı ve 10,25 inçlik sürücü ekranı bile eşdeğer Mercedes modellerinin bir nesil gerisinde.

Aston Martin şu anda 600 bg gücünde 5.2 litrelik çift turboşarjlı bir V12 veya Mercedes'ten 503 bg gücünde 4.0 litrelik çift turboşarjlı bir V8 sunuyor.