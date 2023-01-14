Jeep Avenger için 4x4 çalışması

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 15:14

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 15:14

Amerikan markası Jeep, Avrupa'ya özgü ilk modelini önden çekişli olarak ve İngiltere de dahil olmak üzere pazarların büyük çoğunluğunda saf elektrikli bir model olarak piyasaya sürdü. Bununla birlikte şirket, her Jeep'in ürün gamında off-road odaklı bir düzeneğe sahip olması gerektiği politikasını destekleyecek şekilde, dört tekerlekten çekişli bir Avenger'ın da yolda olduğunu açıkça itiraf etti.

Şirket, 2022 Paris Otomobil Fuarı'nda çift motorlu bir EV güç aktarma organına sahip olacağı söylenen aracın ön gösterimini yapan bir konsept ortaya çıkardı.

Jeep'in Avrupalı patronuna göre, yeni piyasaya sürülen Jeep Avenger'ın dört tekerlekten çekişli versiyonu 2023 yerine gelecek yıl piyasaya sürülecek.



Normal önden çekişli Avenger şimdiden Avrupa çapında 7 bin ön sipariş aldı. autoexpress'in haberine göre Brüksel Otomobil Fuarı'nda konuşan şirketin Avrupa patronu Antonella Bruno, bu güçlü erken talebin ve iki tekerlekten çekişli aracın yol dışı kabiliyetinin, firmanın dört tekerlekten çekişli versiyon konusunda "sabırlı" olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Bruno, "İki tekerlekten çekişli versiyon, yol dışında bir Renegade kadar yetenekli. Ama 4x4 gelecek ve geldiğinde en üst düzeyde kabiliyet sunacak. Bir planımız var, tamamen elektrikliyi (BEV) piyasaya süreceğiz ve ardından 4x4 de 2024'te gelecek" ifadelerini kullandı.

BEV ve 4x4 arasındaki bu ayrım, elektrikli olmayan bir güç aktarma organına atıfta bulunuyor olabilir. Avenger'ın neredeyse her yerde elektrikli araç (EV) olarak lanse edilmesine rağmen, yöneticiler 4x4 konseptinin tamamen elektrikli güç aktarma organlarının üretime girip girmeyeceği konusunda çekingen davrandılar. Arka aksta bir elektrik motoru içeren hibrit bir kurulum başka bir potansiyel çözüm olabilir.

Paris'te sergilenen araç Avenger'in daha ekstrem bir off-roader versiyonunun nasıl görünebileceğini göstermek için tasarlandı.

Jeep, Avenger'in "gelecekte çıkacak dört çeker elektrikli modelin ürün yelpazesine ekleneceğini" doğruladı, ancak güç aktarma organlarının "elektrifikasyonla geliştirildiğini" söylemenin ötesinde, içten yanmalı bir motorun dahil olup olmadığı konusunda ayrıntı vermeyi reddetti.