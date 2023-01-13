Brüksel Otomobil Fuarı yüzüncü yılında kapılarını açıyor
Elektrikli otomobillere geniş yer verilecek Brüksel Otomobil Fuarı'nda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletler görücüye çıkacak.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 100'üncü yılı kutlanan Brüksel Otomobil Fuarı yarın ziyarete açılıyor.
Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Expo Center'da fuarın basın günü etkinliği gerçekleştirildi.
Ziyarete 14 Ocak'ta açılacak otomobil fuarı, dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerini Brüksel'de bir araya getirecek.
Bu yıl 100'üncü yaşına giren fuar, 2021 ve 2022'de Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.
Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda yüzlerce farklı araç yer alacak. Fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletler görücüye çıkacak.
ELEKTRİKLİLER ÖNE ÇIKIYOR
Özellikle elektrikli otomobillere geniş yer verilecek fuarda, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Alfa Romeo, DS, Renault, Dacia, Honda, Subaru, Toyota, Mazda, Hyundai, Ford, Nissan ile birlikte, Mercedes, BMW, Audi, Tesla, Porche, Bugatti, Lamborghini, Bentley gibi çok sayıda lüks otomobil de sergilenecek.
Otomobiller hakkında geniş bilgilendirmelerin yapılacağı fuarda, araçların satışları da gerçekleştirilecek.
Yoğun ilgi görmesi beklenen fuar 22 Ocak'ta sona erecek.
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