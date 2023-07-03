Aston Martin'in elektrikli planı belli oldu

Yayınlanma: 03.07.2023 - 17:20

Güncelleme: 03.07.2023 - 17:20

Aston Martin ve F1 takımının Lawrence Stroll'a satılmasının ardından iflasın eşiğine gelen marka tekrar toparlanma sürecine girdi.

En son yapılan açıklamalara göre şirketin elektrikli araç konusundaki planları ortaya çıkmaya başladı.

Rapide E ve Lagonda Vision Concept isimli modeller Aston Martin'in elektrikliler ile dolu geleceğini temsil etmesi için tasarlanmıştı.

Mali durumlar sebep gösterilerek rafa kaldırılan bu projelerin ardından İngiliz üretici tekrar atağa geçti.

LUCİD İLE İŞBİRLİĞİ

Aston Martin yöneticisi Lawrence Stroll, Lucid ile yaptıkları anlaşma sayesinde kendilerine yeni bir kapı açıldığını doğruladı.

Aston Martin, ilki 2025 yılında çıkacak, 4 yeni elektrikli model için çalışmalara başladı. İlk modelin ise bir coupe-SUV olması bekleniyor.

Aston Martin bünyesindeki içten yanmalı modellerin, yerlerini elektrikli türevlerine bırakmayacağı da öğrenildi.

Yeni araçlar eski modellerin yerini almak üzere tasarlanmıyor.

Elektrikli modeller, Aston Martin'in geliştireceği bir mimari üzerinde yükselecek.

ASTON MARTİN MİMARİSİ

Bu mimarinin bir SUV, bir grand tourer, bir spor otomobil ve bir yeni hiper otomobilin omurgasını oluşturacağı da gelen bilgiler arasında. 2030 yılından itibaren temel modellerini de elektriklendirmesi beklenen marka, yeni modellerinde Lucid'in motor ve batarya seçeneklerini kullanacak.