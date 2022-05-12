Asya borsaları geriledi

12 Mayıs 2022 Perşembe, 10:33

Çin, ABD ve Almanya'da dün beklentilerin üzerinde gelen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından küresel çapta enflasyonist baskıların süreceği endişeleri arttı.

ABD'de enflasyon mart ayında gördüğü zirveyi tazelemeyerek bardağın bir tarafının dolu görünmesini sağlasa da ekonomistlerin beklentilerinden yüksek gelmesi, ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerinin gündemde kalmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde gerçekleşen satışlar, yeni günde Asya borsalarına taşındı.

Çin'de salgın nedeniyle devam eden karantina uygulamaları kapsamında artan büyüme odaklı endişeler de satış ağırlıklı seyirde etkili oldu.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.055 puanla bir ayın, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 2.550 puanla 1,5 yılın en düşük seviyesinden kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 düşüşle 25.750 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,8 değer kaybederek 129'un hemen altında dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,9 kayıpla 53.071 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 gerilemeyle 19.426 puanda seyrediyor. Her iki endeksin de yaklaşık 2 ayın en düşük seviyelerinde hareket etmesi dikkati çekiyor.