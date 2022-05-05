Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası ABD borsalarında görülen alış eğiliminin yeni günde Asya borsalarına da taşındığını ancak kapanışa yakın satış baskısının güçlendiğini ifade etti.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin yukarı yönlü hareketi törpülediğini kaydeden analistler, Çin'deki durumun küresel bazda enflasyon baskısına neden olabileceği endişesinin güçlendiğini ve Çin'in ekonomi politikalarında beklentilere rağmen gevşeme olmamasının da tedirginliği artırdığını belirtti.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,68 artışla 3.067 puana çıktı.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,38 azalışla 20.790 puan, Hindistan'da ise Sensex endeksi ise yüzde 0,90 değer kazancıyla 56.194 seviyesinde bulunuyor.
Japonya ve Güney Kore borsalarında ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor.
Video Haberler
- Ihlara Vadisi'nde heyelan
- 'Faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz'
- E-5’te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı
- Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
- Maske tartışması İETT otobüsünü karıştırdı
- Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
- Beyoğlu’nda düzensiz göçmen operasyonu
- Camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- ABB harekete geçti: Sona eriyor
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- Büyük zamlar yolda!
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- 'Son kararı Erdoğan verecek'