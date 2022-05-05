Asya borsaları karışık seyretti

05 Mayıs 2022 Perşembe, 11:17

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin yukarı yönlü hareketi törpülediğini kaydeden analistler, Çin'deki durumun küresel bazda enflasyon baskısına neden olabileceği endişesinin güçlendiğini ve Çin'in ekonomi politikalarında beklentilere rağmen gevşeme olmamasının da tedirginliği artırdığını belirtti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,68 artışla 3.067 puana çıktı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,38 azalışla 20.790 puan, Hindistan'da ise Sensex endeksi ise yüzde 0,90 değer kazancıyla 56.194 seviyesinde bulunuyor.

Japonya ve Güney Kore borsalarında ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor.