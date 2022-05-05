Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

05 Mayıs 2022 Perşembe, 11:09

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,4 artışla 447, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 14.241 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 artarak 7.589 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 6,521 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 artışla 8.619 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,7 primle 24.315 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 50 baz puan artırmasına karşın, toplantı öncesinde agresifleşen şahin tonun karar metni ve Jerome Powell'ın söylemlerinde terk edilmesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa'da ise gözler BoE'nin bugün gerçekleştireceği toplantıya çevrilirken, dün ABD borsalarında görülen güçlü alışlar yeni günde Avrupa pay piyasalarına da yansıdı.

BoE'nin politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1'e çıkaracağı öngörülürken, bilanço küçültmeye ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Analistler, BoE'nin son günlere kadar 50 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını ancak ülkede açıklanan makroekonomik verilerin ekonomide işaret ettiği sıkıntılar nedeniyle beklentinin 25 baz puana gerilediğini aktardı.

Bankanın bilanço küçültmeye ise yıl sonundan önce başlamasının beklendiğini kaydeden analistler, buna karşın konuya ilişkin yol haritasının herhangi bir toplantıda açıklanabileceğini bildirdi.