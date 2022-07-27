Asya borsaları karışık seyretti

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:06

Halihazırda güçlenen resesyon endişeleri, bölge piyasalarını baskılamaya devam ederken, Tayvan üzerinden artmayı sürdüren ABD-Çin gerilimi risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli meslektaşı Şi Cinping'in yarın Tayvan konusunu görüşmeleri bekleniyor.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Hong Kong borsasında birincil kotasyon için başvuracağını açıklamasının ardından, ABD'de kote Çinli şirketlerin borsadan atılması durumunda bu şirketlerin Alibaba ile benzer bir yol izleyebileceği belirtiliyor. Hong Kong'da birincil kotasyon, Çinli yatırımcılara şirket hisselerine daha kolay erişim imkanı tanıyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.05 değer kaybederek 3.275 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0.11 artışla 2.415 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.22 değer kazancıyla 27.715 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 137'de bulunuyor.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0.68 yükselişle 55.647 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1.3 azalışla 20.640 puan oldu.