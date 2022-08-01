Asya borsaları yükseldi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:26

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda 1,2 puanlık düşüşle 3 ayın en düşük seviyesi olan 49'a gerilerken, Japonya'da 0,1 puanlık sınırlı gerilemeyle 52,1'e indi.

Açıklanan verilerin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde kapanmaların yaşandığı Çin ekonomisinin henüz toparlanmadığına işaret etmesi ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretin jeopolitik risklere ilişkin endişeleri artırması ile Asya borsaları, yeni haftaya karışık seyirle başlasa da kapanışa yakın gelen alımlarla pozitife döndü.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,21 artarak 3.260 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,03 yükselerek 2.452 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,69 artışla 27.993 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 altında 132,5 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,72 primle 57.983 puanda seyrediyor. Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın New York borsasından çıkarılması öngörülen şirketler listesine eklenmesinin ardından hisselerinde devam eden düşüş öncülüğünde güne değer kayıpları ile başlayan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,30 artışla 20.216 puanda bulunuyor.