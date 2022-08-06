ATEM Başkanı Hakan Akçam'dan dolandırıcılık uyarısı
Artan konut kiraları nedeniyle evinden çıkmak zorunda kalan yurttaş, ucuz kira ilanları ile aldatılıp görmediği evlere kapora ödüyor. Sonrasında ise ne evi ne de dolandırıcıyı buluyor.
Ankara Tüm Emlakçılar Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, kiracı-ev sahibi davalarında büyük bir artış olduğunu, konut krizinin bir hukuk krizine dönüştüğünü belirterek “15 gündür dolandırıcılıkta durağanlık var ama önceden çok fazlaydı. Bu bir ‘demlenme dönemi.’ Daha sonra azalacağını düşünüyoruz. Ancak üniversiteler bir aya açılacak. Sınavda baraj kalktığı için çok öğrenci gelecek. Ankara’da öğrencilerin kiralık konut arayışı da fiyatları yükseltecek” ifadelerini kullandı.
Akçam, resmi emlak danışmanlarının değil, kaçak çalışanların yurttaşı dolandırdığına işaret ederek “Yurttaş yetki belgesi olan, kayıtlı, vergisini ödeyen emlakçıları tercih etmeli. Yetki belgeli emlak danışmanları böyle bir şey yapamaz. Denetleme mekanizmamız çok iyi” diye konuştu.
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