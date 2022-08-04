CHP konut fiyatlarındaki artışı Meclis'e taşındı: Komisyon kurulsun

04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:36

CHP, kiralık ve satılık konut fiyatlarının giderek yükselmesi karşısında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut tarafından hazırlanan araştırma önergesinde; “son 24 yılın rekorunu kıran enflasyona bağlı olarak alım gücünün mutfakta yarattığı yangının bütün bir evi sardığı” belirtildi.

“ASGARİ ÜCRETİN 5.500 TL OLDUĞU ÜLKEMİZDE BİR ÇALIŞANIN EV ALMASI İMKÂNSIZ HALE GELMİŞTİR”



Önergede şu değerlendirmeler yapıldı:

“Maaşının yarısından fazlasını kiraya ödeyen vatandaşın elinde avucunda bir şey kalmamaktadır. Büyükşehirlerde kira göçü başlamış, geliri giderini karşılamayan vatandaş yaşam maliyetinin daha düşük olduğu bölgelere yönelmiştir. Ekonomik buhranda inşaat girdilerindeki maliyet artışı hem yeni inşa edilen evlerin fiyatlarını yükseltmiş, hem de konut üretiminin azalmasına sebep olarak arzın azalmasına ve mevcut evlerin de fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Yılbaşından bu yana satılık konut fiyatları yüzde 185, kiralık konut fiyatları ise yüzde 135 oranında artış göstermiştir. Asgari ücretin 5.500 TL olduğu ülkemizde bir çalışanın ev alması imkânsız hale gelmiştir.

“2014 YILINDA YÜZDE 61,1 OLAN EV SAHİPLİĞİ ORANI, 2020 YILINDA YÜZDE 57,8’E GERİLEMİŞTİR”

TÜİK’e göre, ülkemizde halkın yüzde 42’si kiracı iken yüzde 58’i ev sahibidir. Ülkemiz Avrupa ülkeleri içinde kiracı oranının en yüksek olduğu dördüncü ülkedir. Ülkemizde kirada yaşayan hane sayısı son yıllarda hızlı bir biçimde artmaktadır. 2014 yılında yüzde 61,1 olan ev sahipliği oranı, 2020 yılında yüzde 57,8’e gerilemiştir.

Barınma krizinin patlak vermesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sorununun çözümünde bir arpa boyu yol alınamamıştır. Çözüm diye sunulan yüzde 25 kira artış sınırı ev sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getirmiştir. Ev sahibi ile kiracı mahkemelik olmuştur. Mahkemelerin dava yükünün yüzde 40’ını kiracı-mal sahibi davaları oluşturmaktadır. Kira tespit ve tahliye davalarında en erken duruşma tarihi Ocak 2023’e verilmektedir.

“TOKİ’NİN SON 20 YILDA ÜRETTİĞİ TOPLAM SOSYAL KONUT SAYISI SADECE 717 BİNDİR”

İktidarın, konut krizine çözüm olarak yeni konut üretileceği ve düşük gelirlilerin ‘kira öder gibi’ ev sahibi olacağına yönelik içi boş vaadi inandırıcılıktan oldukça uzaktır. Toplu Konut İdaresi’nin orta ve dar gelirliler için son 20 yılda ürettiği toplam sosyal konut sayısı sadece 717 bindir.

“YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARI ARTTI"

Barınma krizinin bir diğer ayağında da yabancılara satılan/ kiralanan konutların hızlı bir biçimde artması bulunmaktadır. Türkiye’de yabancılara satılan evlerin toplam satışlar içinde oranı yüzde 5’tir. Ancak İstanbul ve Antalya’da yüzde 20’lere kadar ulaşmaktadır. Yabancılara yapılan konut satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 olmuştur.

“MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMALIDIR”

Ülkemizde konut kiraları ve ev fiyatlarının fahiş bir şekilde artışının nedenlerinin belirlenmesi, alınabilecek önlemlerin tespit edilmesi, barınma krizinin önüne geçmek amacıyla Meclis Araştırması açılmalıdır.”



