Atilla Yeşilada'dan Erdoğan'a kötü haber: 'Bunları TL değer kazansa da çözemiyorsun'

14 Ağustos 2022 Pazar, 10:37

“Acı konuşun acı bal yemeyin” başlığı altında Dr. Artunç Kocabalkan’ın konuğu olan Atilla Yeşilada, Türkiye ve dünya gündeminin piyasalara etkilerini değerlendirdi.

Atilla Yeşilada, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mı destekliyor? Rusya’dan para akışı olur mu? Türkiye Esad ile görüşür mü? Enflasyon düşecek mi? KKM konusu nasıl sonuçlanacak? gibi pek çok soruyu yanıtladı



“RUS-ARAP PARASI ERDOĞAN'I KURTARMAZ”



Ekonomist Yeşilada, Rusya ve Suudi Arabistan'la olan ilişkilerin ne gibi sonuçlar doğurabileceğine ilişkin soruya “Rus-Arap parası Erdoğan'ı kurtarmaz” yanıtını verdi.

Yeşilada Rusya'dan 50 milyar dolar dahi gelse bu durumun Erdoğan'a seçim kazandırmayacağının altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Rusya’dan bize daha fazla para gelebilir. Rusya’nın bizden ‘yaptırımların etrafından dolaşmaya yardım etme’ beklentisi var ama Suudi Arabistan’ın Türkiye ile ilgili bir beklentisi yok. Diyelim ki; Rusya’dan 50 milyar dolar geldi. Bu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim kazandırır mı? Kazandırmaz. Tek oy bile getirmez. Yüzde 80 enflasyon üretiyoruz; para geldi, harcamaları iki misline çıkardın, ne olur enflasyon? Yüzde 160’a çıkar. Türkiye’de harcamalar cari açığa sıçradığı için Putin’in verdiği paranın büyük bölümü cari açığı finanse etmeye gider. Ayrıca gelecek paranın büyük bölümü iktidara yakın isimlere gider.”



"ENFLASYONU KÖRÜKLEYECEK ETKİ YAPACAKTIR"

Bundan sonra TL’nin değer kazanmasının AKP’ye oy kazandırmayacağı ifade eden Yeşilada; “Türkiye’de halkın derdi işsizlik, yoksulluk. Bunları TL değer kazansa da çözemiyorsun. TL’nin değer kazanması da bundan sonra harcamalar tarafından enflasyonu körükleyecek bir etki yapacaktır” dedi.



"KKM MARTTAN İTİBAREN HIZLA ÇÖZÜLECEK"

Yeşilada, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir ‘finans satrancı’ oynandığını, hükümetin liralaşma vurgusu ile TL'nin değerini korumak için başvurduğu uygulamalardan kur korumalı mevduatın (KKM) seçimlere doğru marttan itibaren çok hızlı çözüleceğini öngördü.