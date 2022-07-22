ATM'den para çekenler dikkat!
Akbank internet üzerinden yaptığı açıklama ile dolandırıcılık ve kart hırsızlığına karşı uyarılarda bulundu.
Akbank tarafından yapılan bir duyuruda dolandırıcılık ve kart hırsızlığına karşı uyarılarda bulunuldu.
Yapılan duyuruda “Akbank sizi arayıp kart şifrenizi tuşlamanızı ya da söylemenizi istemez, bu tip aramalara itibar etmeyin ve kesinlikle şifrelerinizi paylaşmayın” ifadelerine yer verilirken ATM’de işlem yaparken kart şifrenizi başkalarının göremeyeceği şekilde, tuş panelini diğer elinizle kapayarak girmeniz gerektiği belirtildi.
KOLAY NUMARALAR SEÇİLMESİN
İşlem yaptığınız ATM panelinde her zamankinden farklı bir durum (cihaz, kamera, delik vb.) varsa Akbank Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak Bankamızı bilgilendirin. Banka ya da kredi kartı şifrenizi belirlerken sizin ya da yakınlarınızın telefon numarası, doğum tarihi gibi elde edilmesi ve tahmini kolay numaraları seçmeyin.
KARTINIZ ATM'DE SIKIŞIRSA...
Konu ile ilgili olarak Akbank tarafından yapılan duyurunun devamında şu ifadelere yer verildi:
“Şifrenizi belirlerken el hareketlerinizden anlaşılır geometrik şekil oluşturan rakamları kullanmayın.
Şifrenizi kesinlikle yazılı olarak bir yere kaydetmeyin.
Kartınızın ATM’de sıkışması durumunda ATM’nin başından ayrılmayın ve kendinize ait telefonunuzdan 444 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezini arayın.
ATM’de işlem yaparken yaşadığınız sorunlarda üçüncü kişilerin yardım tekliflerine itibar etmeyin, şifrenizi paylaşmayın"
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