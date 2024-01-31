Özgür Özel, Avrupa Birliği büyükelçileriyle buluştu!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut ev sahipliğinde AB'ye üye ülkelerin büyükelçileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
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