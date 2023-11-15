Avrupa Birliği, Türkiye için tahminini açıkladı! Enflasyonda tek hane ufukta gözükmüyor

Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:21

Güncelleme: 15.11.2023 - 15:21

AB Komisyonu'nun 'Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Sonbahar' raporu yayımlandı.

'Zorlu bir yılın ardından ılımlı toparlanma' başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 0,6, 2024'te yüzde 1,3, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 0,6 ve 2024'te yüzde 1,2 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki 'Yaz' raporunda ise, AB'nin bu yıl yüzde 0,8, gelecek yıl yüzde 1,4, Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 0,8, gelecek yıl yüzde 1,3 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin 2023 ve 2024 büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

RİSKLERİN ARTIRDIĞI KAYDEDİLDİ

Raporda, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik görünüme yönelik belirsizlik ve aşağı yönlü riskleri artırdığı kaydedildi.

Yaşanan gelişmelerin bu aşamada enerji piyasaları üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu aktarılan raporda, enerji arzında da kesinti riskinin bulunduğu belirtildi.

Raporda, başta Çin olmak üzere AB'nin önemli ticaret ortaklarındaki ekonomik gelişmelerin de risk oluşturabileceğine işaret edilerek, Avrupa'da parasal sıkılaşmanın ekonomik aktivite üzerinde tahmindekinden daha uzun süre ve fazla ağırlık oluşturabileceği, firmaların, hane halklarının ve kamu maliyelerinin yüksek faiz ortamına uyumda zorlanabileceği bildirildi.

ENFLASYONDA TEK HANE GÖZÜKMÜYOR

Sıcak hava dalgaları, yangınlar, kuraklık ve sel gibi hava olaylarının çevreyle birlikte ekonomiyi de olumsuz etkilediğine değinilen raporda, Türkiye'de daha istikrar odaklı makroekonomik politikalara dönüş yönünde adımlar atılmasının ise iç talepteki güçlü büyümeyi kısıtlamaya başladığı ifade edildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,5, 2025'te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 55,4, 2024'te yüzde 53,6, 2025'te yüzde 22,9 olacağı öngörüldü.