Enflasyon saat fiyatları da vurdu! Satışlar düştü, tamirler arttı...
Yüksek enflasyon saat fiyatlarını da yakından etkiledi. Eskişehir’de birçok yurtta, yeni saat almak yerine tamir etmeyi tercih ediyor.
İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde esnaf olan Mehmet Ercan, saat fiyatlarının arttığını ve bu nedenle satışlarının önemli ölçüde gerilediğini ifade ederek artık eskisi gibi saat satamadıklarını belirtti.
Ercan, güzel ve kaliteli bir saatin fiyatının 6-7 bin lira civarlarında olduğunu ifade ederek, birçok insan yeni saat almak yerine mevcut saatini tamir ettiğini ifade etti.
"SATIŞLAR DÜŞTÜ TAMİRLER ARTTI"
Saatçi esnafı Mehmet Ercan, şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemlerde saat fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. Güzel ve kaliteli bir saatin fiyatı 6-7 bin lira civarlarında. Vatandaşlar da bu parayı ödemek istemiyor. Yeni saat almak yerine evlerinde bulunan, arızalı olduğu için kullanmadıkları saatleri tamir ettirmek istiyorlar. Özellikle son dönemde yeni saatin satın almak isteyenden daha çok elindeki saatini tamir ettirmek isteyenler geliyor. Bu da satışlarda düşüşe, tamirde artışa neden oldu."
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