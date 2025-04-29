Avrupa Birliği ülkelerinden Schengen duvarı: Vize alma süreci gittikçe zorlaşıyor!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:05

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:05

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki vize sorunu, her geçen gün daha da büyüyor. Almanya ve Fransa’nın ardından şimdi de Bulgaristan ve Romanya, Türk vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini fiilen askıya aldı. Artık sadece büyük AB ülkeleri değil, Türkiye’nin sınır komşuları dahi vize randevusu vermiyor. Ancak sorun yalnızca kapıların kapanmasıyla sınırlı değil; yaşanan kriz çok daha derin.

ŞİRKETLERE AĞIR VİZE KOŞULLARI GETİRİLDİ

Sabah’ın haberine göre, Türk şirketleri ve çalışanları için Schengen vize başvurularında yeni belgeler talep edilmeye başlandı. Artık şirketlerin son üç aylık banka harcama dökümleri, zorunlu evraklar arasında yer alıyor.

TİCARİ VERİLER MASAYA SERİLİYOR

Vize alabilmek için yalnızca çalışanın maaş bordrosu ve kişisel banka hesap dökümleri yeterli görülmüyor; şirketin faaliyet belgesiyle birlikte üç aylık tüm finansal hareketlerinin de sunulması isteniyor. Daha önce böyle taleplerde bulunmayan AB ülkelerinin, son dönemde yapılan başvuruları "eksik evrak" gerekçesiyle reddettiği ve bu şirketlerle ilgili kara liste hazırlıkları yaptığı belirtiliyor. Uzmanlar, büyük ölçekli bir şirketin üç aylık harcama dökümlerinin binlerce sayfayı bulabileceğini ve bu bilgilerin paylaşılmasının vize uygulamaları tarihinde eşi benzeri olmadığını vurguluyor.

VİZE REDDİ REKOR DÜZEYE ULAŞTI

İş dünyası, söz konusu uygulamaları "uluslararası ticaret hukukuna aykırı" ve "ticari sırların açıklanmasına zorlama" şeklinde yorumluyor. Küçük işletmelerden büyük holdinglere kadar pek çok Türk firması, Avrupa ile iş yapabilmek için tüm mali bilgilerini açıklamaya mecbur bırakılıyor. Şirket verilerini korumak isteyenlerin başvuruları ise otomatik olarak reddediliyor. Konsolosluk, noter ve çeviri giderleriyle birlikte vize başvuru maliyetleri 30 bin TL’yi geçmesine rağmen, bu başvuruların büyük bölümü sonuçsuz kalıyor. Red oranı yüzde 40’ların üzerine çıkmış durumda.

İHRACAT RİSK ALTINDA: KOBİ’LER FUARLARA KATILAMIYOR

Özellikle KOBİ’ler, Avrupa’daki fuar ve iş görüşmelerine katılamadığı için dış ticaret hedefleri tehlikeye girmiş durumda. Bir ihracatçı yaşananlara şu sözlerle tepki gösteriyor: "Ürün satacağımız firmalarla buluşamıyoruz. Şirket bilgilerimizi paylaşmadığımız için çalışanlarımızın vizeleri reddediliyor. Bu güvenlik değil, doğrudan ekonomik ambargo."

İş dünyası ve hukukçular, yaşananları sadece ekonomik değil, aynı zamanda insani bir skandal olarak değerlendiriyor. Şirketlerin ticari sırlarının yanında, kişisel verilerin de bu şekilde talep edilmesi hem KVKK’ya hem de uluslararası veri koruma düzenlemelerine açıkça aykırı. Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın Brüksel nezdinde girişimlere hazırlandığını belirtiyor. Ancak mevcut tabloya bakıldığında, Türk iş dünyası ve vatandaşlarının Avrupa kapılarında ciddi bir itibarsızlaştırmayla karşı karşıya olduğu görülüyor. Bu durum, ekonomik büyümeye de zincirleme zarar veriyor.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN İSTENEN BELGELER