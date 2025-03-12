Avrupa Birliği'nden ABD'ye yeni misilleme: Yeni vergiler yolda!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:52

Güncelleme: 12.03.2025 - 12:52

Avrupa Birliği (AB), Trump’ın yeni vergi düzenlemelerine misilleme olarak Amerikan ürünlerine toplam 26 milyar Euro değerinde yeni vergiler getirecek. Avrupa Komisyonu, bu yeni tarifelerin 13 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Yeni vergiler, teknelerden burbon viskiye kadar birçok ürünü kapsayacak ve AB, ek ürün kategorilerini belirlemek amacıyla bir istişare süreci başlatacak.

MİLYAR EURO'LUK ÖNLEM

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, misilleme önlemlerinin "güçlü ancak ölçülü" olduğunu belirtti ve AB'nin ABD'nin uyguladığı 28 milyar dolarlık vergilere karşılık olarak 26 milyar Euro'luk bir önlem aldığını ifade etti. Ayrıca, AB'nin her zaman "müzakerelere açık" olduğunu ve bu tür tarifelerin "ortak çıkarlarına zarar verdiğine" inandıklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik vergi artışı, Kanada, Brezilya, Meksika ve Güney Kore gibi önemli tedarikçi ülkeleri etkiliyor. Kanada, bu yeni vergi politikalarına karşı misilleme önlemleri almayı değerlendirirken, İngiltere de "tüm seçenekleri" gözden geçirdiğini açıkladı. Trump’ın vergisel politikaları, yatırımcıları ve iş dünyasını endişelendirirken, ekonomistler bu politikaların ABD’yi "resesyona" sürükleyebileceğini ve küresel ekonomi üzerinde ek yük oluşturabileceğini belirtiyor.