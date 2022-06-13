Avrupa borsaları düşüşle açıldı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 10:29

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

İngiltere'de GSYH, nisanda çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin altında kaldı. Ülkede ayrıca nisana ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 0,6 azalırken, yıllık yüzde 0,7 arttı ve beklentileri karşılayamadı.

Açıklanan verilerin ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 7.249 puanda seyrediyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 azalışla 6.105 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 22.081 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 azalışla 8.257 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0490 seviyesinden işlem görüyor.

PARA POLİTİKASINDA "ŞAHİN" TUTUMUNU ENDİŞELERİ

Analistler, merkez bankalarının para politikasında "şahin" tutumunu sürdüreceği endişelerinin piyasalarda satış baskısını güçlendirdiğini belirtti.

Analistler, bu hafta Avrupa'da piyasaların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına odaklandığını ifade etti. BoE'nin perşembe günkü toplantıda 25 baz puan faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın daha yüksek bir faiz artışı yapabileceği ihtimali de fiyatlanıyor.