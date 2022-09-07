Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,75 azalarak 411,3 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,82 değer kaybederek 12.766 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 düşüşle 7.240 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 azalışla 7.817 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kaybıyla 6.065 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,72 gerileyerek 21.326 puanda bulunuyor.
Dün 0,9864'le Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından günü 0,9905'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 0,9910'dan işlem görüyor.
NEGATİF SEYİR İZLENDİ
Analistler, küresel pay piyasalarında, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri ile negatif bir seyir izlendiğini söyledi.
Avrupa'da gözlerin yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildiğini belirten analistler, para piyasalarında ECB'nin tarihinde ilk kez 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını bildirdi.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret açığı ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
Öte yandan, Avrupa'da ki enerji krizi ekonomileri olumsuz etkilemeyi sürdürürken, bugün Almanya'da açıklanan makroekonomik verilere göre temmuzda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 azalarak beklentilerin altında kaldı.
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