2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3. karşılaşmalar yapıldı

06 Eylül 2022 Salı, 00:17

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D gruplarındaki 3. maçlar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

C GRUBU

Hırvatistan-Estonya: 73-70

Büyük Britanya-Yunanistan: 77-93

Ukrayna-İtalya: 84-73

D GRUBU

Polonya-İsrail: 85-76

Çekya-Hollanda: 88-80

Sırbistan-Finlandiya: 100-70

4. MAÇLARIN PROGRAMI

A, B, C ve D gruplarında yarın oynanacak 4. maçların programı (TSİ) ise şöyle:

14.30 Belçika-Türkiye

15.00 Hollanda-Polonya

15.15 Estonya-Büyük Britanya

15.30 Bosna Hersek-Fransa

17.15 Karadağ-İspanya

18.00 Yunanistan-Ukrayna

18.15 Macaristan-Litvanya

18.30 Finlandiya-Çekya

20.00 Gürcistan-Bulgaristan

21.30 Almanya-Slovenya

22.00 İtalya-Hırvatistan

22.00 İsrail-Sırbistan