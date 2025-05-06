Avrupa borsaları Fed kararı öncesi pozitif seyrediyor

Yayınlanma: 06.05.2025 - 12:01

Güncelleme: 06.05.2025 - 12:01

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 538,58 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 23.405 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8.632 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 38.600 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kazançla 13.565 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.741 puan seviyelerinde seyrediyor.

FED VE BOE KARARLARI

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının başta ABD ekonomisi olmak üzere dünya ekonomisine olan etkilerini yakından takip ediyor. Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bölgede Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı da yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Analistler, bölge genelinde imalat sanayi aktivitesindeki güç kaybının öne çıktığı bir dönemde hizmet sektörü aktivitesinin daha da önem kazandığını kaydederek, bugün açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini söyledi.

EURO BÖLGESİ GENEL YATIRIMCI GÜVEN ENDEKSİ

Öte yandan dün, piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, mayıs ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, nisanda eksi 19,5 olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 11,4 puanlık artışla eksi 8,1'e yükseldi.

Bugün Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edilecek.