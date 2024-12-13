Kripto para borsalarına erişim engeli geliyor: Hukuki süreç başlatıldı

SPK, aralarında Mexc, Coinex, Bitmart ve Poloniex'in de bulunduğu kripto para borsalarına erişim engeli getirilmesi için hukuki süreci başlattı.

Kripto para borsalarına erişim engeli geliyor: Hukuki süreç başlatıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 10:46

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tanınmış kripto para borsalarına erişim engeli getirilmesi için hukuki süreci başlattığını açıkladı. Mexc, Coinex, Bitmart ve Poloniex gibi platformların da aralarında bulunduğu bazı sitelere erişim engeli uygulanacak.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILIYOR

SPK, Türkiye’deki kullanıcılar için izinsiz kripto varlık hizmeti sunan platformlara karşı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gerekli hukuki işlemleri başlatmaya karar verdi. Bu platformlar arasında dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip bilinen borsalar yer alıyor.

Kripto para platformlarının Türkiye’de hizmet verebilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’na göre lisans ve izin alması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye’deki düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmayan platformlar, kullanıcı güvenliği ve düzenlemelere uyum sağlamak zorunda.

İşte SPK'tarafından engelleme kararı alınan kripto para ve foreks siteleri listesi:

-lionfunded.com

-app.lionfunded.com

-brightfunded.com

-help.brightfunded.com

-bemfunding.com

-checkout.bemfunding.com

-dashboard.bemfunding.com

-www.bitmart.com

-www.bitmex.com

-phemex.com

-orangex.com

-dex-trade.com

-www.mexc.com

-www.bydfi.com

-www.htx.com

-www.coinw.com

-woox.io

-www.coinex.com

-www.bitunix.com

-www.btse.com

-www.deribit.com

-bitcastle.io

-www.tapbit.com

-www.hotcoin.com

-www.biconomy.com

-www.bitrue.com

-latoken.com

-slex.io

-blofin.com

-www.digifinex.ca

-p2pb2b.com

-www.fameex.com

-www.darkex.com

-otc.darkex.com

-futures.darkex.com

-exchange.pointpay.io

-c-patex.com

-exmo.com

-bitstorage.finance

-kanga.exchange

-kinesis.money

-kms.kinesis.money

-cex.bitcoin.me

-id.bitcoin.me

-www.bit.com

-nominex.io

-changelly.com

-btc-alpha.com

-globe.exchange

-www.btcc.com

-exchange.bitsten.com

-secondbtc.com

-tidex.com

-remitano.com

-changenow.io

-stormgain.com

-poloniex.com

-yobit.net/tr

-www.cube.exchange

-hitbtc.com

-kcex.com

-www.coinsate.com

-miraclecash.com

-www.tokenfon.com.tr

-pozitifkripto.com

-test.yuex.com

-wofdex.com

-www.forexurkey.vip

-forexurkey.shop

-markuptrade.com

-panel.markuptrade.com

-tr.aglobaltrade.com

-www.expressglobalmarkets.com

-expressmarketsacc.com

-alphafinancemarket.co

-client.alphafinancemarket.co

-www.igmenkul-degerler.com

-webtrader.pro-globaltrader.net

-mobile.pro-globaltrader.net

-acc.yatirimcigiris.net

-jm-markets.com

-hedefli.forexasistaniniz.com

-www.xmtrmarket.direct

-www.hf-turk.com

-my.hf-turk.com

-register.hf-turk.com

-olivemarkets243.com

-my.olivemarkets243.com

-persyatirim37.com

-sca.persyatirim37.com

-wt.persyatirim38.com

-rehber-fx.me

-wolf-markets16.com

-sca.wolf-markets16.com

-wt.wolf-markets16.com

-alcmenkul3.com

-web29.alcglobaltrader.com

-merkurcapital16.com

-sca.merkurcapital16.com

-asmenkuldegerler8.com

-tr5.kataryatirim.com

-client5.kataryatirim.net

-klasfx238.com

-hesabim.klasfx238.com

-nova-markets4.com

-sca.nova-markets4.com

-proinvestline11.net

-wt.siruscapital31.com


Etiketler: #kripto para #SPK #sermaye piyasası kurulu #Foreks

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