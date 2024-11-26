Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:29

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:29

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 düşüşle 505,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 19.300 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.250 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 33.063 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 gerilemeyle 7.201 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1 düşüşle 11.597 puandan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede izleyeceği yol haritasının netleşmemesi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Avrupa borsalarında ise jeopolitik gelişmelerin etkisinin yanı sıra ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin sinyallerle negatif bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

ENFLASYON HEDEFLERİ GÜVEN VERİYOR

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, ECB'nin gelecek yıl genel enflasyon hedefine ulaşacağına dair güvenini artırmak için Euro Bölgesi hizmet enflasyonunun şu anki yüzde 4 seviyesinden yüzde 3'e yaklaştığını görmek istediğini belirterek, "Son veriler 2025 yılında yüzde 2 enflasyon hedefimize ulaşacağımız konusunda bana giderek daha fazla güven veriyor ancak hizmet enflasyonunun yapışkanlığı ve yüksek ücret artışı, ihtiyatlı olmak için bir miktar alan bırakıyor." dedi.

ECB Başekonomisti Philip Lane ise ekonomiyi desteklemek için para politikasının çok uzun süre kısıtlayıcı kalmaması gerektiğini ifade ederek, aksi takdirde ekonominin yeterince büyüyemeyeceğine ve bu kez de düşük enflasyon sorununun ortaya çıkabileceğine işaret etti.

İngiltere tarafında ise dün açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, Banka'nın politika faizini kademeli şekilde indireceğini aktararak, ekonomideki olası yavaşlama belirtilerine karşı da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Euro/dolar paritesi dün, 3 Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan 1,0450'ye inmesinin ardından şu sıralarda 1,0490'dan işlem görüyor.

Öte yandan, kurumsal tarafta İngiltere Mali Otoritesi (FCA), 2008-2009 mali krizinin zirvesindeki faaliyetleri nedeniyle Barclays'e 40 milyon sterlin para cezası verdi.

Bugün ABD'de Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının yanı sıra yeni konut satışları ve New York Fed tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.