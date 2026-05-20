Avrupa’da fiyatlar yeniden tırmanışta: Nisan ayı enflasyonu açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nin (AB) 2026 yılı nisan ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon nisanda yükseliş gösterdi.
EURO BÖLGESİ ENFLASYONU YÜZDE 3 OLDU
Euro Bölgesi’nde mart ayında yüzde 2,6 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 3’e çıktı.
Aylık bazda ise enflasyon yüzde 1 olarak kaydedildi.
Piyasa beklentileri de nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 3, aylık enflasyonun ise yüzde 1 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.
ÇEKİRDEK ENFLASYONDA SINIRLI YÜKSELİŞ
Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon nisanda yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda ise yüzde 0,9 olarak ölçüldü.
Nisan ayında enflasyondaki yükselişte özellikle hizmet sektörü ile enerji ürünleri fiyatlarındaki artış etkili oldu.
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ENFLASYON YÜZDE 3,2
Avrupa Birliği genelinde yıllık enflasyon nisanda yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti.
Aylık enflasyon ise yüzde 0,9 olarak belirlendi.
AVRUPA’NIN BÜYÜK EKONOMİLERİNDE SON DURUM
Nisan ayında yıllık enflasyon oranları Almanya’da yüzde 2,9, Fransa’da yüzde 2,5, İtalya’da yüzde 2,8 ve İspanya’da yüzde 3,5 olarak kaydedildi.