Avrupa’da fiyatlar yeniden tırmanışta: Nisan ayı enflasyonu açıklandı

20.05.2026 15:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Eurostat'ın açıkladığı nisan ayı nihai verileri, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği genelinde enflasyon baskısının yeniden ivme kazandığını ortaya koydu. Hizmet sektörü ve enerji kalemlerindeki fiyat hareketlerinin tetiklediği bu yükselişle birlikte, kıtanın dev ekonomilerinde de enflasyon oranları piyasa beklentileri doğrultusunda yukarı yönlü bir seyir izledi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nin (AB) 2026 yılı nisan ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon nisanda yükseliş gösterdi.

EURO BÖLGESİ ENFLASYONU YÜZDE 3 OLDU

Euro Bölgesi’nde mart ayında yüzde 2,6 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 3’e çıktı.

Aylık bazda ise enflasyon yüzde 1 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri de nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 3, aylık enflasyonun ise yüzde 1 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon nisanda yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda ise yüzde 0,9 olarak ölçüldü.

Nisan ayında enflasyondaki yükselişte özellikle hizmet sektörü ile enerji ürünleri fiyatlarındaki artış etkili oldu.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ENFLASYON YÜZDE 3,2

Avrupa Birliği genelinde yıllık enflasyon nisanda yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık enflasyon ise yüzde 0,9 olarak belirlendi.

AVRUPA’NIN BÜYÜK EKONOMİLERİNDE SON DURUM

Nisan ayında yıllık enflasyon oranları Almanya’da yüzde 2,9, Fransa’da yüzde 2,5, İtalya’da yüzde 2,8 ve İspanya’da yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

