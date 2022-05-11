Avrupa gazında Ukrayna şoku
Avrupa’ya Ukrayna üzerinden giden doğalgaz hatlarından akışın kesileceği haberi üzerine Avrupa'da doğalgaz fiyatları hızlı yükseldi.
Avrupa’ya Ukrayna üzerinden giden doğalgaz hatlarından akışın kesileceği haberi üzerine Avrupa doğalgaz fiyatları fırladı. Ukrayna boru hatları şirketi bölgedeki Rus saldırıları sonucu bir dağıtım noktasındaki gazın çarşamba günü kesileceğini bildirdi. Ukrayna şirketi gazın diğer noktalardan dağıtımının sürebileceğini belirtse de Gazprom bunun mümkün olmadığını açıkladı.
DOĞALGAZ FİYATI YÜZDE 5,4 YÜKSELDİ
Bloomberg HT'nin haberine göre, Hollanda’da işlem gören gösterge Avrupa doğalgaz fiyatı yüzde 5,4 yükseldi.
Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi 40 milyar dolarlık Ukrayna yardım paketini onayladı ve tasarıyı Senato’ya gönderdi. ABD Hazinesi ise Rusya’nın dolar cinsi tahvil ödemelerini yapmasını mümkün kılan istisnanın süresini uzatıp uzatmama konusunda yakında bir karar verebilir.
İtalya Cumhurbaşkanı Mario Draghi Ukrayna’da uzun soluklu bir barış süreci için müttefiklerin müzakereleri başlatması gerektiğini söyledi.
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