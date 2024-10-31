Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde: 'Enflasyonda kalıcı hedef yüzde 2'

Yayınlanma: 31.10.2024 - 14:15

Güncelleme: 31.10.2024 - 14:15

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB sitesinde yer alan Fransız Le Monde gazetesine verdiği röportajda, Eski ECB Başkanı Mario Draghi’nin, Avrupa ekonomisinin küresel gelişmeler karşısındaki rekabetçiliği konusundaki bir süre önce yayımladığı eleştirel raporun gerçekleri yansıttığını kaydetti.

Draghi’nin raporunda teknoloji sektöründen kaynaklanan verimlilik açığına dikkati çektiğini anlatan Lagarde, “Avrupa'da kolları sıvayıp, burada başlayıp daha sonra başka yerlerde kendilerini geliştiren şirketleri tutmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Onların kalmasını sağlamaya çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

'AVRUPA GERİDE KALIYOR'

Avrupa’nın önemli sorunları bulunduğuna işaret eden Lagarde, “Avrupa geride kalıyor. Bu doğru. Fransa da öyle. Avrupa'nın neden geride kaldığına bakmamız gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Özellikle veri merkezlerinin önemli bir enerji ihtiyacı yarattığına dikkati çeken Lagarde, “Enerji anahtar bir unsur. İşgücü de önemli, hareket kabiliyeti ABD'de çok daha fazla. Regülasyon da önemli bir konudur” yorumunu yaptı.

ABD’nin yapay zeka konusunda hızlı atılımlar yaptığını belirten Lagarde, “Ayrıca bu alanda önemli oyunculara sahipler. Avrupa'da böyle büyük oyuncuların olmaması bir yana, yapay zeka regülasyonunda öncülük yapar hale geldik” ifadesini kullandı.

Lagarde, söz konusu regülasyonlar nedeniyle sektördeki şirketlerin daha az engel ve kısıtlama bulunan başka bölgelere gittiğinin altını çizdi.

ENFLASYONDA YÜZDE 2 HEDEFİ

Avrupa ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lagarde, bu yıl 2025 veya 2026’da kıta ekonomisine yönelik resesyon emaresi görmediklerini ifade etti.

Enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini belirten Lagarde, “Enflasyonun iki yıl önce yüzde 10,6 olduğunu unutmayın. Yüzde 1,7'ye geriledi. Belki birkaç ay öncesinden faiz artırımına başlayabilirdik. Ancak faiz oranlarını şimdiye kadarki en hızlı şekilde artırdık ve enflasyonu kısa sürede önemli ölçüde düşürmeyi başardık.” değerlendirmesini yaptı.

Lagarde, enflasyon oranının sürdürülebilir ve kalıcı bir temelde yüzde 2 hedefine ulaşmasını istediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

HEDEF YIL 2025

BRICS ülkelerinin dolar kullanımını azaltmak için bir ödeme sistemi kurmaya çalıştıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Lagarde, “Bu, rezerv para birimi rolünü üstlenebilecek başka bir ülke gerektirir. Çin buna hazırlanıyor, ancak henüz hazır değil.” ifadesini kullandı.