Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: Büyüme endişesi derinleşiyor!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 15:46

Güncelleme: 17.04.2025 - 15:46

Avrupa Merkez Bankası (AMB), ekonomik büyümeye dair endişelerin artması üzerine faiz indirimlerine devam etti. Bankanın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre gösterge faiz oranı 25 baz puan düşürülerek yüzde 2,25 seviyesine çekildi. Bu, son bir yıl içinde yapılan yedinci ardışık faiz indirimi oldu.

BEKLENTİLER OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Karar, küresel ekonomideki belirsizliklerin arttığı bir dönemde geldi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini genişletme yönündeki tehditleri, piyasalarda tedirginliğe neden olmuştu. Avrupa Merkez Bankası da yayımladığı metinde, “artan ticaret gerilimlerinin” Euro Bölgesi’ndeki büyüme beklentilerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

AMB, 2022 ve 2023 yıllarında yüksek enflasyonla mücadele için faiz artırma politikası izlemişti. Ancak Haziran 2024’ten itibaren, enflasyonda gözlenen yavaşlamayla birlikte büyüme öncelikli hedef haline geldi ve faizler kademeli olarak indirilmeye başlandı.

EURO BÖLGESİ KISITLI BÜYÜDÜ

AMB Başkanı Christine Lagarde, mart ayındaki son toplantıda indirim sürecine ara verilebileceğini ima etmişti. Ancak 2 Nisan’da Trump’ın, Avrupa’ya yönelik yüzde 20 oranında gümrük vergisi önerisi ve bunun yaratabileceği ekonomik etkiler, bu ihtimali gündemden kaldırdı. Trump her ne kadar bu vergileri 90 günlüğüne askıya almış olsa da, ekonomistler bu tür adımların ticareti ve büyümeyi baskılayabileceği konusunda uyarıyor.

Son verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2024’ün son çeyreğinde sadece yüzde 0,2 büyüyebildi. Mart ayında enflasyon yüzde 2,2’ye gerileyerek AMB’nin hedefi olan yüzde 2’ye oldukça yaklaştı ancak henüz bu seviyede istikrar kazanmış değil.