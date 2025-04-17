TCMB indirim sürecine son verdi: Faiz kararını ekonomistler nasıl yorumladı?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 15:39

Güncelleme: 17.04.2025 - 15:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2025 Para Politikası Kurulu toplantısı faiz kararını açıkladı. TCMB, 350 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı.

Piyasa beklentileri faizin yüzde 42,5 seviyesinde sabit kalması olurken faiz artırımına ekonomistler kararı nasıl yorumladı?

'DOĞRU KARAR'

Mahfi Eğilmez, faiz artırımını, “doğru karar” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“TCMB, gecelik borçlanma faizini % 44,5'e, gecelik borç verme faizini % 49'a yükselterek faiz koridorunu genişletti. Benim tavsiye ettiğim gibi haftalık repo ihalesiyle borç verme faizini (politika faizini) de % 46'ya yükseltti. Doğru karar.”





TCMB, gecelik borçlanma faizini % 44,5'e, gecelik borç verme faizini % 49'a yükselterek faiz koridorunu genişletti. Benim tavsiye ettiğim gibi haftalık repo ihalesiyle borç verme faizini (politika faizini) de % 46'ya yükseltti. Doğru karar. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) April 17, 2025

'ENFLASYON DÜŞÜŞÜ DAHA KESKIN OLMALI'

Timothy Ash, “Zor bir karar ama döviz rezervlerinin kaybı göz önüne alındığında doğru karar. Bu önleyici sıkılaştırma ile TCMB daha agresif bir şekilde kesinti yapabilmeli çünkü enflasyon düşüşü daha keskin olmalı” dedi.





A difficult decision but the right decision given the loss of FX reserves. With this pre-emptive tightening the CBRT should be able to cut more aggressively as the disinflation should be sharper. https://t.co/kxEqc4wSBT — Timothy Ash (@tashecon) April 17, 2025

"Finansal piyasaları da olumlu etkileyecektir"

Dr. Burcu Aydın, faiz kararını rezervleri de işaret ederek şu şekilde yorumladı:

“Merkez Bankası faiz artırım kararıyla 19 Mart sonrası artan risklere karşın rezervlerin yanısıra faiz silahını da kullanabileceğini gösterdi. Bu adım, rezervler üzerindeki baskıyı azaltabileceği gibi, finansal piyasaları da olumlu etkileyecektir. En önemli etkisi ise yıl sonu enflasyon beklentilerini aşağı çekmede olacaktır.”





Merkez Bankası faiz artırım kararıyla 19 Mart sonrası artan risklere karşın rezervlerin yanısıra faiz silahını da kullanabileceğini gösterdi.



Bu adım, rezervler üzerindeki baskıyı azaltabileceği gibi, finansal piyasaları da olumlu etkilecektir.



En önemli etkisi ise yıl sonu… https://t.co/DWAuyjyHX4 — Burcu Aydın (@aydin_brcu) April 17, 2025

"FAİZ ARTIŞI DOĞRU YÖNDE BIR ADIM"

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, faiz artırımını doğru bulduğunu belirterek, “TCMB’den gelen (350bps) faiz artışı doğru yönde bir adım. Politika faizi 46, Koridor üst bant da 49 oldu” dedi.





Tcmb’den gelen (350bps) faiz artışı doğru yönde bir adım. Politika faizi 46, Koridor üst bant da 49 oldu. — Gizem Öztok Altınsaç (@GizemAltinsac) April 17, 2025

"HENÜZ HAFTALIK REPO İHALESİNE DÖNDÜĞÜNE DAİR BİR İFADE YOK"

Özlem Derici Şengül, faiz kararın yönelik metindeki değişiklikleri de paylaştığı yorumunda, “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %42,5’ten %46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %46’dan %49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %41’den %44,5’e yükseltmiştir. Henüz haftalık repo ihalesine döndüğüne dair bir ifade yok, olsaydı efektif olarak %46.0'dan fonluyordu yine %46.0'dan fonlamaya devam edecekti. Ancak O/N'tan fonlamaya devam edecekse 300 baz puanlık bir artış gerçekleştirmiş oldu.” dedi.





Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %42,5’ten %46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %46’dan %49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %41’den… pic.twitter.com/RXHanPi2Fw — Özlem Derici Şengül (@ozlemderici) April 17, 2025

"ÖNCELİĞİN ENFLASYON DEĞİL FİNANSAL İSTİKRAR OLDUĞU VURGULANDI"

Prof. Dr. Serap Durusoy, "TCMB'nin faiz kararında bir yandan rezervlerdeki kayıplar ve TL'den kaçışı kontrol etmek diğer yandan mayıs ayında toplantının olmaması etkili oldu. Metindeki açıklamada da aslında birincil önceliğin enflasyon değil finansal istikrar olduğu vurgulandı" dedi.





TCMB'nin faiz kararında bir yandan rezervlerdeki kayiplar ve TL 'den kacisi kontrol etmek diğer yandan Mayis ayinda toplantının olmaması etkili oldu. Metindeki açıklamada da aslında birincil önceligin enflasyon degil finansal istikrar oldugu vurgulandı. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) April 17, 2025

"BORÇ GERİ ÖDEMELERİNİ ZORLAŞTIRACAK BİR KARARA İMZA ATTI"

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, ekonomideki yavaşlamaya işaret ettiği yorumunda şunları söyledi:

“TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı. Böylelikle yaşanan döviz rezervi kaybının büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul etti. Ekonomiyi daha da soğutacak,büyümeyi yavaşlatacak,gerek bireylerin gerekse şirketlerin borç geri ödemelerini zorlaştıracak bir karara imza attı.”





TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı.

Böylelikle yaşanan döviz rezervi kaybının büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul etti.

Ekonomiyi daha da soğutacak,büyümeyi yavaşlatacak,gerek bireylerin gerekse şirketlerin borç geri ödemelerini zorlaştıracak bir karara imza attı. — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) April 17, 2025

'MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ'

Gökhan Uskuay, “Merkez Bankası bağımsızlığını ilan etti diyebiliriz” derken, “Rezervleri korumak ve süreci terse çevirmek için geniş bir alana sahip oldu” diye de ekledi.

Barış Soydan “Merkez Bankası politika faizini 350 baz puan artırarak %46'ya, gecelik borç verme faizini %49'a çıkardı” diyerek 4 maddede faiz kararının etkilerini şöyle değerlendirdi:

“1) Ekonomik durgunluk derinleşecek.

2) Konut fiyatlarında reel düşüş sürecek.

3) Mevduatta %50 faiz görmeye başlayacağız.

4) Görünür gelecekte erken seçim yok.”

Ekonomist Mustafa Sönmez ise “TCMB; gecelik faizi 3 puan artırdı %49 a çıkardı. Politika faizi ise %42.5 ta bırakıldı” dedikten sonra yansımalarını şöyle yorumladı:

“Dalgalanmalara karşı malum cümleler. Bu politik ortamın sisini dağıtmaz, güven vermez. Faizlik iş olmaktan çıktı süreç. Politik güven, adalet tesis edilmedikçe, istikrar gelmez.”

Ekonomist Uğur Gürses “Para politikası gerektiğinde tepki verebiliyor mu? Son 1 ayda PPK bunu kanıtladı” yorumunu yaptı. “Politika faizini yüzde 46'ya çekmesi fiili olarak mevcut durumu değiştirmeyecek; operasyonel rahatlık getirecek” diyen Gürses “Banka tabelayı da değiştirebileceğini gösterdi. Faizi indirmeye başladığında da 'neden?' diye sorulmayacak...” diye ekledi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını hatırlatan Uğur Gürses “19 Mart olmasaydı bugün muhtemelen Merkez Bankası faizi yüzde 40'a çekilmiş olacaktı. 19 Mart'ın kısa vadede faturası 45 milyar dolar döviz + 6 puanlık faiz artışı oldu” değerlendirmesinde bulundu.