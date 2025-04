TCMB indirim sürecine son verdi: Faiz kararını ekonomistler nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2025 Para Politikası Kurulu toplantısı faiz kararını açıkladı. TCMB, 350 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı.

Piyasa beklentileri faizin yüzde 42,5 seviyesinde sabit kalması olurken faiz artırımına ekonomistler kararı nasıl yorumladı?

Mahfi Eğilmez, faiz artırımını, “doğru karar” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“TCMB, gecelik borçlanma faizini % 44,5'e, gecelik borç verme faizini % 49'a yükselterek faiz koridorunu genişletti. Benim tavsiye ettiğim gibi haftalık repo ihalesiyle borç verme faizini (politika faizini) de % 46'ya yükseltti. Doğru karar.”

Timothy Ash, “Zor bir karar ama döviz rezervlerinin kaybı göz önüne alındığında doğru karar. Bu önleyici sıkılaştırma ile TCMB daha agresif bir şekilde kesinti yapabilmeli çünkü enflasyon düşüşü daha keskin olmalı” dedi.

A difficult decision but the right decision given the loss of FX reserves. With this pre-emptive tightening the CBRT should be able to cut more aggressively as the disinflation should be sharper. https://t.co/kxEqc4wSBT