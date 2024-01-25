Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Dolar ve Euro'da son durum...

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Kararın ardından ise dolar/TL zirveye ulaşırken Euro/TL ise rekora yakın seyretti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 14:45
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Dolar ve Euro'da son durum...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ocak ayı politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltti. 

Böylelikle Merkez Bankası 8 ayda 36,5 puanlık faiz artışı yapmış oldu. 

Piyasaların merakla beklediği karar sonrası döviz kurlarında sınırlı hareketlilikler yaşandı.

Foreks piyasalarında saat 14.40 itibariyle dolar/TL 30,28 lira seviyesiyle zirvede bulunurken Euro/TL ise 33,06 ile zirveye yakın seyrediyor.


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