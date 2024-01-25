Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Dolar ve Euro'da son durum...

Yayınlanma: 25.01.2024 - 14:45

Güncelleme: 25.01.2024 - 14:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ocak ayı politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltti.

Böylelikle Merkez Bankası 8 ayda 36,5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

Piyasaların merakla beklediği karar sonrası döviz kurlarında sınırlı hareketlilikler yaşandı.

Foreks piyasalarında saat 14.40 itibariyle dolar/TL 30,28 lira seviyesiyle zirvede bulunurken Euro/TL ise 33,06 ile zirveye yakın seyrediyor.