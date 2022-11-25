ECB üyesi Gabriel Makhlouf: 'Aralık ayı faiz artırım büyüklüğü konusunda açık fikirliyim'
Avrupa Merkez Bankası üyesi Gabriel Makhlouf,"Ben Aralık ayında faiz artırım büyüklüğünün ne olması gerektiği konusunda oldukça açık fikirliyim, şu anda hiçbir seçeneği dışlamıyorum"dedi.
Avrupa Merkez Bankası üyesi Gabriel Makhlouf, aralık toplantısında faizin 50 veya 75 baz puan artırılması konusunda açık fikirli olduğunu, mevkidaşlarının kabul edilemeyecek kadar yüksek enflasyon ve düşük işsizlik karşısında yavaşlayan ekonomik büyümeyi değerlendirmekte olduklarını ifade etti.
Makhlouf, "Ben Aralık ayında faiz artırım büyüklüğünün ne olması gerektiği konusunda oldukça açık fikirliyim, şu anda hiçbir seçeneği dışlamıyorum. Bazı mevkidaşlarım özellikle bir rakamı, diğerleri başka bir rakamı düşünüyorlar. Ben her iki senaryonun da mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.
İrlanda BM Başkanı açıklamasında, "IMF, OECD ve tüm uluslararası kuruluşlar büyümenin önceki yıllara göre düşmesinden bahsediyorlar. Bu kararımızda bir faktör olacak" dedi.
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