Çağan Irmak imzalı Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı yayınlandı

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği yeni sinema filmi 'Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı izleyiciyle buluştu.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 12:08
Çağan Irmak imzalı Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı yayınlandı
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Çağan Irmak'ın geçtiğimiz sonbaharda çekimlerini tamamladığı yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'ten ilk fragman geldi. Film, Yeşilçam döneminde ünlü bir oyuncu olan Selim'in, kızıyla yarım kalan hikâyesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu anlatacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı, Günay Karacaoğlu, Şebnem Sönmez, Nergis Öztürk gibi isimler yer alıyor. Çağan Irmak'ın senaryosunu da kaleme aldığı filmin müziklerinde Teoman'ın imzası bulunuyor.


Sevda Mecburi İstikamet Çağan Irmak fragman

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