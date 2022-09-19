Avrupa Merkez Bankası yöneticisinden faiz yorumu

19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:28

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Pablo Hernandez de Cos rekor yüksek enflasyonla mücadelede faizlerin kademeli artmasını tercih ettiğini belirtti. AMB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ise Avrupa büyümesindeki yavaşlamanın enflasyonu düşürmek için yeterli olmayacağını söyledi.

Bloomberg'in haberine göre AMB Yönetim Kurulu Üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde seyreden enflasyonu düşürmek için borçlanma maliyetlerinin daha da artması gerektiğini belirtti. Cos, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin yavaşladığı uyarısı yaptı.

'ENFLASYONA KADEMELİ ETKİ'

İspanya'da konuşan ve AMB'nin en güvercin isimlerinden biri olan De Cos "Bizim aksiyonlarımız enflasyonu kademeli olarak etkiliyor. Maksimum etkisi ise yaklaşık 2 yıl sonra görülüyor. Enflasyon hedefine doğru aşırı hızlı bir hareketin aktivite ve istihdam üzerindeki etkileri çok arzu edilebilir olmayabilir" yorumunu yaptı.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da bugün Madrid'deki bir konferansta yaptığı konuşmada Euro Bölgesi'nde büyümenin yavaşladığını, ancak bunun enflasyonu düşürmek için yeterli olmadığını söyledi.

Guindos, "Ekonomideki yavaşlama tek başına enflasyonu düşürmez. Para politikası enflasyonu düşürmeye yardımcı olmalı" şeklinde konuştu.

AMB bu ay başında rekor yüksek enflasyon nedeniyle 75 baz puanlık tarihi faiz artışı yapmıştı. Politika yapıcıların Ekim'de de 75 baz puanlık artış yapması bekleniyor.