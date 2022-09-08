Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihin en büyük faiz artışı
Avrupa Merkez Bankası, politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltti.
Avrupa Merkez Bankası, piyasaların dikkatle beklediği faiz kararını açıkladı. Tarihin en yüksek faiz artışı gerçekleştirilerek faiz yüzde 1,25 puana çıkarıldı. Avrupa Merkez Bankası tarihinde ilk kez 75 baz puanlık artış yaptı.
Banka böylece 24 yıllık tarihinde ilk kez bu oranda bir faiz artışı gerçekleştirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizi yüzde 69 ihtimalle 75 baz puan artıracağı tahmin ediliyordu.
Bölgeyi etkileyen enerji krizi ve rekor seviyelerde bulunan enflasyon karşısında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bankanın tutumuna ilişkin vereceği ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.
11 YIL SONRA FAİZ ARTIRMIŞTI
ECB en son temmuz ayı toplantısında 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giderek, yüzde 0 düzeyinde bulunan refinansman faizini yüzde 0,50'ye, marjinal faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'e ve mevduat için ödenen faiz oranını yüzde eksi 0,50'den yüzde 0'a yükseltmişti.
Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,1 ile tarihi zirvesini görmüştü.
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