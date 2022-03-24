Avrupa Merkez Bankası'ndan 'yaptırımlar kriptoyla deliniyor' uyarısı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kripto paraların Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmekte kullanıldığını söyledi. Lagarde, kripto varlıklarıyla ilgili işlem yapan herkesin yaptırımları delmekte "suç ortağı" olduklarını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat sabahında başlattığı askeri harekat; ekonomi ve dolayısıyla kripto para piyasasında da etkili olmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) İnovasyon Zirvesi programında konuştu.
Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik çeşitli ekonomik yaptırımlar uyguladığını anımsatan Lagarde, kripto varlıkların söz konusu yaptırımları delmek için kullanıldığını ifade etti.
Lagarde, son dönemde stablecoinlerde ve kriptolarda ruble işlemlerin arttığına işaret ederek, "Kripto varlıklar kesinlikle yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıyor" diye konuştu.
'SUÇ ORTAĞI' BENZETMESİ
Habertürk'ün aktardığı habere göre; ECB Başkanı Lagarde, kripto varlıklarıyla ilgili takas yapan, işlem gerçekleştiren veya hizmet sunan herkesin yaptırımları delmekte 'suç ortağı' olduklarını belirtti.
AB, kripto varlıkların Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığının incelemeye başlamıştı.
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