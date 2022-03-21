Avustralya'da kripto para yasası için düğmeye bastı

21 Mart 2022 Pazartesi, 09:53

Birçok ülkede olduğu gibi Avustralya’da da kripto para yasaı için çalışmalar başladı. Avustralya Dijital Ekonomi Bakanı Jane Hume, vatandaşların kripto varlıklarına güvenli bir şekilde yatırım yapmasına olanak sağlanacağını duyurdu.

Shift Delete'in haberine göre, Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Sanal Varlıklar Yasası için onay verdi. Kripto para alışverişi konusunda düzenleme getirileceğini açıklayan Avustralya, kripto para yasasına sahip ülkeler arasında yer almak için çalışmalara başladı.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklama yapan Avustralya Dijital Ekonomi Bakanı Jane Hume açıklamaya şöyle devam etti:

“Morrison hükümeti, tüketicilerin kripto para satın almak için kullandıkları borsalara güvenebileceklerinden emin olmak istiyor. Avustralyalı yatırımcılar, lisanslı bir borsa kullanırsa hükümet güvencesi altında işlem gerçekleştirebilecek. Firmaların lisans alabilmesi için belirli şartlara uygun olmaları gerekiyor."

Hume, hükümetin Avustralya’nın kripto para piyasasının büyümesine katkıda bulunacağının altını çizdi. Şeffaflık konusuna değinen Hume, “Yanlış gidebilecek daha az şey olacak. Kripto varlıklar, finansal ürünler ile aynı zararı yaratmayabilir. Bu yüzden finansal ürünlerden farklı bakış açısıyla düzenleme yapacağız. Hükümetin rolü, bu güvenin sağlanmasında yardımcı olmaktır. Bu nedenle lisans temini konusunda dikkatli davranacağız.” dedi.