Avrupa Merkezi Bankası, yeni ödeme sistemine geçişi erteledi
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, yeni gerçek zamanlı brüt ödeme sisteminin başlatılmasını 4 ay erteledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni gerçek zamanlı brüt ödeme (RTGS) sistemine geçişini erteledi.
ECB tarafından yapılan açıklamada yeni gerçek zamanlı brüt ödeme sistemi ve merkezi likidite yönetimi modeli T2'nin başlatılmasının 21 Kasım 2022'den 20 Mart 2023'e ertelendiğini bildirdi
Açıklamada, ek dört aylık sürenin kullanıcı hazırlığının yanı sıra yeni platforma sorunsuz geçişi de sağlayacağına vurgu yapıldı.
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