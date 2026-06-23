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Avrupa'nın başkentlerinde kira fiyatları ne kadar? Ankara'nın listedeki yeri şaşırttı

Avrupa'nın başkentlerinde kira fiyatları ne kadar? Ankara'nın listedeki yeri şaşırttı

23.06.2026 15:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Avrupa'nın başkentlerinde kira fiyatları ne kadar? Ankara'nın listedeki yeri şaşırttı

Eurostat verilerine göre, yüksek maaşlı çalışanların ve göçün yoğun olduğu Cenevre ile Londra gibi merkezler en yüksek konut kiralarıyla zirvede yer alırken, Balkan şehirleri listenin en alt sıralarında kalıyor. Türkiye’nin başkenti Ankara ise iki odalı dairelerin ortalama bedeliyle Avrupa’nın en ucuz başkentleri arasında bulunuyor. Peki, Ankara listede kaçıncı sırada? İşte tüm ayrıntılar...
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Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) güncel verilerine göre, hanehalkı harcamalarının en büyük kalemlerinden biri olan kira giderlerinde Avrupa genelinde büyük farklılıklar bulunuyor. İki odalı bir dairenin ortalama aylık kirası İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 bin 350 Euro'ya kadar yükselirken, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 470 Euro seviyesinde bulunuyor.

Euronews'in haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra aylık ortalama 3 bin 50 Euro kira bedeliyle 3 bin Euro barajını aşan tek başkent olurken, genel sıralamada Cenevre'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

AVRUPA'NIN EN PAHALI BAŞKENTLERİ

Avrupa Birliği başkentleri arasında en yüksek kira bedeli Dublin ve Stockholm'de görüldü. Her iki kentte de iki odalı bir dairenin ortalama aylık kirası 2 bin 650 Euro olarak hesaplandı. Bu şehirleri, 2 bin 550 Euro ile Norveç'in başkenti Oslo takip etti.

Global Property gayrimenkul uzmanı Mikk Kalmet, Euronews Business'a yaptığı değerlendirmede kira farklarının temel nedeninin yerel konut piyasalarının dinamikleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Avrupa genelinde kiraların bu denli farklılık göstermesinin en büyük nedeni, konut piyasalarının yerel dinamiklere bağlı olmasıdır. Cenevre, Londra, Dublin veya Stockholm gibi merkezlerde yüksek maaşlı çalışanlar, uluslararası şirketler, öğrenciler ve yeni göç edenler nedeniyle çok güçlü bir talep var"

PARİS BÜYÜK DÖRTLÜNÜN ZİRVESİNDE

Avrupa'nın en büyük dört ekonomisinin başkentleri arasında Paris, 2 bin 500 Euro'luk ortalama kira bedeliyle ilk sırada yer aldı.

Paris'i 1.750 Euro ile Berlin, 1.700 Euro ile Madrid ve 1.650 Euro ile Roma izledi.

Kira bedelinin 2 bin Euro sınırını aştığı diğer Avrupa kentleri ise Kopenhag (2.350 Euro), Lüksemburg (2.350 Euro), Reykjavik (2.350 Euro), Lahey (2.150 Euro), Bern (2.150 Euro) ve Münih (2.050 Euro) oldu.

Lizbon (1.750 Euro), Prag (1.650 Euro), Viyana (1.600 Euro), Zagreb (1.550 Euro), Helsinki (1.550 Euro) ve Atina (1.500 Euro) ise 1.500 ile 1.750 Euro arasındaki grupta yer aldı.

ANKARA AVRUPA'NIN EN UCUZ ÜÇÜNCÜ BAŞKENTİ

Listenin alt sıralarında Balkan şehirleri öne çıktı. Üsküp 470 Euro ile Avrupa'nın en düşük kira bedeline sahip başkenti olurken, Priştine 520 Euro ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin başkenti Ankara ise iki odalı bir dairenin ortalama 770 Euro'luk aylık kira bedeliyle Avrupa'nın en ucuz üçüncü başkenti oldu.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük kira bedelleri Sofya'da 900 Euro ve Lefkoşa'da 910 Euro olarak kaydedildi.

DOĞU VE ORTA AVRUPA'DA KİRALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Kiraların bin Euro'nun altında kaldığı diğer kentler arasında Tiran 920 Euro ve Bükreş 930 Euro ile yer aldı.

Doğu ve Orta Avrupa'daki birçok şehirde ise iki odalı bir dairenin ortalama kira bedeli 1.100-1.300 Euro bandında şekillendi. Belgrad 1.100 Euro, Saraybosna 1.150 Euro, Riga 1.150 Euro, Tallinn 1.150 Euro, Vilnius 1.200 Euro, Varşova 1.300 Euro ve Budapeşte 1.300 Euro ortalama kira bedeliyle listede yer aldı.

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