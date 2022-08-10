Avrupa pazarındaki durgunluk sinyalleri Türkiye’deki tekstil piyasasını etkiledi

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye İmalat Satın Alma Endeksi (PMI) yeni siparişler, istihdam, satın alma stokları ve fabrika çıkışları gibi bir dizi göstergenin bileşimi olarak hesaplanan endeks değeri, son beş aydır daralmayı işaret eden 50 değerinin altında seyrediyor. Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi de temmuzda 51.8 düzeyinden 50 düzeyine inerek ihracat talep koşullarının kötüleştiğine işaret etti. Küresel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi 1.1 puan azalarak 51.1’e geriledi ve son iki yılın en düşük değerini aldı. Böylece üçüncü çeyreğe zayıf bir başlangıç yapan küresel imalat sektöründe üretim ve istihdam durağanlaşırken başta ihracat olmak üzere yeni siparişlerde düşüş yaşandı.

Geçen yıl 20.2 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunu kıran ve bu yıl için 23 milyar dolar hedef koyan hazır giyim sektöründe, resesyon endişeleri arttı. Yılı yüzde 15 ihracat artışıyla kapatmayı hedefleyen sektörün AB’de resesyonun derinleşmesi halinde 2022’yi hedefin yüzde 5 altında kapatılacağını vurguluyor. TOBB Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, siparişlerde düşüş olduğuna dikkat çekerek “Bu sezonda iki sipariş alırken şimdi bir sipariş geliyor. Bunun Türkiye sanayisine, ihracatına mutlaka olumsuz etkisi olacak. 4. çeyrekte sipariş daralmalarını daha sert görebiliriz” dedi. Şeref Fayat şu değerlendirmeyi yaptı:

BAŞKA PAZAR BULMAK ZOR

- PMI verileri son dönemlerde parçalı bulutlu geliyordu. Yeni açıklanan İhracat İklim Endeksi’nin 51 seviyesinden 50’ye düşmesi endişelerimizi teyit etti.

- Biz yılbaşında hazır giyimde yüzde 15 ihracat artışı beklerken şimdi bunu tutturamamayı ya da geçen yılla aynı rakamlar olursa başarı olacak demeye başladık.

- Siparişlerde düşüşler var. Bu sezonda iki sipariş alırken şimdi bir sipariş geliyor. Bunun Türkiye sanayisine ihracatına mutlaka olumsuz etkisi olacak. 4. çeyrekte sipariş daralmalarını daha sert görebiliriz.

- Rusya ile gaz tedarik sorunu nereye varacak öngöremiyoruz. Özellikle ihracatta lokomotif ülkemiz Almanya’da tarihi düşüşler var. Gaz tedarik sorunu çözülmezse pandemi zamanı gibi bir etki yaratabilir. Ani duruş olabilir.

- Avrupa’nın yerine başka pazarlar koymamız kolay değil. Hazır giyim ihracatının yüzde 73’ünü bu pazara yapıyoruz. Bizim çarkı hemen başka pazarlara döndürmemiz mümkün değil. Ciddi tedirginlik var.