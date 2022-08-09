Hükümetin ekonomi politikası bir tek yüzde 400 kâr eden bankalara yaradı

09 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Hükümetin “Türk modeli” olarak açıkladığı ekonomi bilimine aykırı politikaları küçük işletmelerden yurttaşa kadar her kesimi borca batırırken tek kazanan bankalar oldu. Bankacılık sektörünün net kârı yüzde 400’ün üzerinde artarken KOBİ’lerin borcu 1.1 trilyona ulaştı. Tarım sektörünün borcu 224.8 milyar liraya yükselirken son üç ayda yurttaşların bankalara olan borçlarında da 153 milyar liralık artış yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda, kâr rekorları kıran bankacılık sektöründeki gelişmeler incelendi. Rapora göre, sektörün toplam aktiflerinin yüzde 74, özkaynaklarının ise yüzde 62.7 oranında arttığı bir dönemde net kârlarındaki artış ise yüzde 400.5’i buldu. Geçen yıl kârı 33.7 milyar lira olan bankalar bu yılın ilk altı aylık döneminde net olarak 169.1 milyar lira kâr elde etti.

İKTİDAR SAĞ OLSUN!

Bankacılık sektörünün net kârını artırmasında iktidarın ekonomi politikalarının önemli rolü olduğuna işaret edilen raporda, şu bilgiler verildi:

- Devlet, kur korumalı mevduatla bankaların topladığı 1.1 trilyon liralık mevduatın faiz maliyetinin büyük bir kısmını üstlenirken bankalar yüzde 14-17 faiz oranıyla topladıkları bu parayı Hazine’ye, şirketlere ve vatandaşlara çok daha yüksek bir faiz oranıyla borç ve kredi olarak sattı.

- Bu yılın ilk altı aylık döneminde bankaların toplam faiz ödemeleri geçen yıla göre yüzde 43.9 oranında artarken toplam faiz gelirlerindeki artış ise yüzde 99.1 olarak gerçekleşti. Net faiz geliri yüzde 203 oranında artarak 285 milyar lirayı buldu.

- Bankalar kazanırken KOBİ’lerin bankacılık sektörüne olan kredi borçları haziranda 66.9 milyar lira daha artarak 1 trilyon 573 milyar liraya kadar yükseldi.

- Tarım sektörünün borçları ise haziranda 16.8 milyar lira artarak 224.8 milyar liraya yükseldi.

- Son üç ayda yurttaşların bankalara olan borçlarında ise 153 milyar liralık artış yaşandı. Ödenen faiz de altı ayda yüzde 47.4 oranında artarak 78.9 milyar liraya yükseldi.