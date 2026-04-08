Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avrupa sanayisinde dezenflasyon rüzgarı: ÜFE verileri açıklandı

Avrupa sanayisinde dezenflasyon rüzgarı: ÜFE verileri açıklandı

8.04.2026 15:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Avrupa sanayisinde dezenflasyon rüzgarı: ÜFE verileri açıklandı

Eurostat, AB ve Euro Bölgesi’nin şubat ayı ÜFE verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlar üretici fiyatlarında düşüş eğiliminin sürdüğünü gösterdi. Piyasa beklentileriyle karşılaştırıldığında sınırlı sapma dikkat çekti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin şubat ayına ilişkin üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Verilere göre AB genelinde ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 düşüş gösterdi.

EURO BÖLGESİ’NDE ÜFE GERİLEDİ

Euro Bölgesi’nde de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 3 oranında azaldı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi’nde ÜFE’nin aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3 düşeceği yönündeydi.

ÜLKELERE GÖRE ÜFE DEĞİŞİMLERİ

AB üyesi ülkeler arasında ÜFE, şubat ayında aylık bazda en fazla İspanya’da yüzde 3,1, İrlanda’da yüzde 2,6 ve Portekiz’de yüzde 1,8 oranında geriledi.

Aynı dönemde ÜFE, Hırvatistan’da yüzde 3,8, Finlandiya’da yüzde 2,7 ve Litvanya’da yüzde 1,8 arttı.

YILLIK BAZDA FARKLI TABLO

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ÜFE, şubatta İspanya’da yüzde 7, İrlanda’da yüzde 4,6 ve Portekiz’de yüzde 4,5 oranında düşüş gösterdi.

Buna karşılık Bulgaristan’da yüzde 9,2, Finlandiya’da yüzde 7,9 ve İsveç’te yüzde 3,5 oranında artış kaydedildi.

İlgili Konular: #avrupa birliği #ÜFE #Euro Bölgesi #Üretici fiyat endeksi #Eurostat

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçluları dikkat: Yapılandırma başvurularında son tarih açıklandı
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçluları dikkat: Yapılandırma başvurularında son tarih açıklandı BDDK'nin yürürlüğe aldığı borç yapılandırma düzenlemesinde başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olanlar için kritik tarih öne çıktı. Başvuruların belirlenen süre içinde tamamlanması gerekiyor. Peki borç yapılandırma başvurusu son tarihi ne zaman? Borçlar kaç faizle yapılandırılacak? İşte tüm ayrıntılar...
Ankete katılanlara AKP'mi CHP'mi ekonomiyi iyi yönetir diye sordular: Ekonomide yüzde 83’lük 'kötü yönetim' mutabakatı!
Ankete katılanlara AKP'mi CHP'mi ekonomiyi iyi yönetir diye sordular: Ekonomide yüzde 83'lük 'kötü yönetim' mutabakatı! Mart 2026 tarihli araştırma verilerine göre, katılımcıların yüzde 83'ü ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken ankete katılanların büyük bir kısmının ekonomik enkazı kaldırma görevini muhalefete devretmeye hazır olduğu görüldü.
Commerzbank'tan Türkiye uyarısı: 'Enflasyonda beklenen iyileşmeyi göremiyoruz'
Commerzbank'tan Türkiye uyarısı: 'Enflasyonda beklenen iyileşmeyi göremiyoruz' Commerzbank ekonomisti Tatha Ghose, ABD ile İran arasındaki ateşkes ihtimalinin piyasalara etkisini değerlendirdi. Petrol fiyatları ve gelişen piyasalar için iyimser senaryo öne çıkarken TL için temkinli beklenti dikkat çekti. Gözler TCMB'nin olası adımlarına çevrildi.