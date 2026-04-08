Avrupa sanayisinde dezenflasyon rüzgarı: ÜFE verileri açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin şubat ayına ilişkin üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.
Verilere göre AB genelinde ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 düşüş gösterdi.
EURO BÖLGESİ’NDE ÜFE GERİLEDİ
Euro Bölgesi’nde de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 3 oranında azaldı.
Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi’nde ÜFE’nin aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3 düşeceği yönündeydi.
ÜLKELERE GÖRE ÜFE DEĞİŞİMLERİ
AB üyesi ülkeler arasında ÜFE, şubat ayında aylık bazda en fazla İspanya’da yüzde 3,1, İrlanda’da yüzde 2,6 ve Portekiz’de yüzde 1,8 oranında geriledi.
Aynı dönemde ÜFE, Hırvatistan’da yüzde 3,8, Finlandiya’da yüzde 2,7 ve Litvanya’da yüzde 1,8 arttı.
YILLIK BAZDA FARKLI TABLO
Yıllık bazda değerlendirildiğinde ÜFE, şubatta İspanya’da yüzde 7, İrlanda’da yüzde 4,6 ve Portekiz’de yüzde 4,5 oranında düşüş gösterdi.
Buna karşılık Bulgaristan’da yüzde 9,2, Finlandiya’da yüzde 7,9 ve İsveç’te yüzde 3,5 oranında artış kaydedildi.